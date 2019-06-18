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      В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото

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      Поліція розшукує в Одесі зниклу неповнолітню дівчинку
      Поліція розшукує в Одесі зниклу неповнолітню дівчинку / Колаж 24 каналу

      В Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинка Вікторія Городецька. Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.

      Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.

      Читайте також: Зникнення 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині: усе, що відомо зараз

      Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 152-155 сантиметрів, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся світло русе, очі сірі,
      – розповіли у поліції.


      В Одесі зникла неповнолітня Вікторія Городецька

      Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

      Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місцезнаходження дівчинки, повідомити про це за телефонами: "102", (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

      До слова, на Одещині вже майже тиждень шукають загадково зниклу ровесницю Вікторії – 11-річну Дар'ю Лук'яненко.

      Що відомо про зникнення Дар'ї Лук'яненко? У селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня зникла 11-річна дівчинка. Дар'я Лук'яненко йшла на танцювальний гурток, проте зникла недалеко від місцевого ринку. Поліція підозрює, що дитина стала об'єктом злочину.

      Тим часом у мережі ширяться чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки втрачають там слід. Це може свідчити, що дитину вкрали на машині, але поки жодна з цих версій не отримала підтвердження.

      Близькі та друзі родини переконують, що на наступний день після зникнення у них з'явилася надія знайти дівчинку, оскільки увімкнувся її телефон. Але поліція без рішення суду не може встановити геолокацію. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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