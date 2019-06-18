В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото

В Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинка Вікторія Городецька. Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.

Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.

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Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 152-155 сантиметрів, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся світло русе, очі сірі,

– розповіли у поліції.



В Одесі зникла неповнолітня Вікторія Городецька

Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місцезнаходження дівчинки, повідомити про це за телефонами: "102", (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

До слова, на Одещині вже майже тиждень шукають загадково зниклу ровесницю Вікторії – 11-річну Дар'ю Лук'яненко.

Що відомо про зникнення Дар'ї Лук'яненко? У селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня зникла 11-річна дівчинка. Дар'я Лук'яненко йшла на танцювальний гурток, проте зникла недалеко від місцевого ринку. Поліція підозрює, що дитина стала об'єктом злочину.



Тим часом у мережі ширяться чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки втрачають там слід. Це може свідчити, що дитину вкрали на машині, але поки жодна з цих версій не отримала підтвердження.



Близькі та друзі родини переконують, що на наступний день після зникнення у них з'явилася надія знайти дівчинку, оскільки увімкнувся її телефон. Але поліція без рішення суду не може встановити геолокацію.