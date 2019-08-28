В Одеській області знайшли тіло чоловіка з відрізаною головою
Місцева жителька виявила жахливу знахідку на узбіччі дороги. Обабіч лежала голова чоловіка, який мешкав неподалік.
Правоохоронці знайшли тіло 47-річного чоловіка в його будинку, на цей момент воно вже почало розкладатися, про це повідомляє Національна поліція Одеської області.
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Двері занедбаного будинку, у якому знайшли тіло чоловіка, були відчинені навстіж. Він проживав там сам і часто зловживав алкогольними напоями.
Мешканці села розповіли, що бачили потерпілого востаннє близько місяця тому. Він нібито говорив про намір кудись поїхати, тому на його відсутність ніхто не звернув уваги.
В ході медичного огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Проте остаточні висновки про причину смерті та чому голова померлого була знайдена окремо від тіла – визначить судово-медична експертиза.
На Одещині знайшли голову мертвого чоловіка