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      В Одеській області знайшли тіло чоловіка з відрізаною головою

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      На Одещині знайшли голову чоловіка
      На Одещині знайшли голову чоловіка / lemberg-news.info

      Місцева жителька виявила жахливу знахідку на узбіччі дороги. Обабіч лежала голова чоловіка, який мешкав неподалік.

      Правоохоронці знайшли тіло 47-річного чоловіка в його будинку, на цей момент воно вже почало розкладатися, про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

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      Двері занедбаного будинку, у якому знайшли тіло чоловіка, були відчинені навстіж. Він проживав там сам і часто зловживав алкогольними напоями.

      Мешканці села розповіли, що бачили потерпілого востаннє близько місяця тому. Він нібито говорив про намір кудись поїхати, тому на його відсутність ніхто не звернув уваги.

      В ході медичного огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Проте остаточні висновки про причину смерті та чому голова померлого була знайдена окремо від тіла – визначить судово-медична експертиза.


      На Одещині знайшли голову мертвого чоловіка

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      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Одеси
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