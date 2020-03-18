В одеському транспорті б'ються через карантинні обмеження: відео

В одеських маршрутках спалахують сутички через обмеження з перебування лише десяти осіб у салоні. З'ясовують стосунки як пасажири між собою, так і водії з пасажирами.

У муніципальному департаменті транспорту розповіли, що поліція обіцяла штрафувати водіїв за надто велику кількість пасажирів. Водії, яким не вдається контролювати кількість людей на маршруті, самі викликають поліцейських. Проте патрулі не приїжджають, інформує "Думская".

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Відтак бійки виникають між тими пасажирами, які вже перебувають у транспорті і тими, які планують зайти в салон. У одному з одеських тролейбусів кондуктор розпочала штовханину з літньою жінкою, яка була без маски.



Дивіться відео бійки в одеській маршрутці:

Через гармидер у транспорті одеська мерія зібрала нараду з перевізниками для пошуку виходу з ситуації. Також з перевізниками планують з’ясувати, чому 50% маршрутних таксі не виїхали на маршрут.

Важливо! Згідно з обмеженнями через спалах коронавірусу, в маршрутному таксі не може перебувати більше 10 пасажирів, у трамваї та тролейбусі – більше 20. Роботу метро зупинено. Міжміські пасажирські перевезення скасовано.



Правила, які врятують від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу