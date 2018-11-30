В одній з пострадянських країн заборонили український цукор

Наразі цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажують та не розмитнюють. Все через заборону приймати вантажі з України.

Про це повідомили в Національній асоціації цукровиків України.

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Керівник аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило стверджує, що така зупинка призводить до невиконання умов укладених раніше. Більше того останнім часом основним імпортером українського цукру був саме Узбекистан.

Ми можемо сказати, що втрачаємо основний ринок збуту,

– прокоментувала Руслана Бутило.

Крім того, НАЦУ "Укрцукор" направила офіційне звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України та до Міністерства економічного розвитку та торгівлі з проханням надати роз’яснення та владнати ситуацію.

Цікаво, що за 2017-2018 маркетингові роки Україна поставила на зовнішні ринки 560,4 тисяч тонн цукру. Основним імпортером став Узбекистан, імпортувавши 209,9 тисяч тонн цукру на суму 79,1 мільйонів доларів.