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      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту

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      В список "Оппозиционной платформы - За життя" включили экс-нардепа, который в 2014 поддерживал сепаратистский референдум "ДНР"
      В список "Оппозиционной платформы - За життя" включили экс-нардепа, который в 2014 поддерживал сепаратистский референдум "ДНР" / Фото из открытых источников

      Партия Бойко и Медведчука представила свой партийный список, в котором предсказуемо оказался практически весь политический сброд, который только можно было разыскать. За исключением разве что людей Ахметова, которые ушли в свой политический проект.

      Разумеется, нашлось место и сепаратисту. Под 28-м номером в списке – бывший регионал Виталий Борт из Макеевки. 14 апреля 2014-го Борт присутствовал на сессии Макеевского горсовета, который поддержал решение о проведении в городе сепаратистского референдума по отделению Донбасса от Украины.

      Виталий Борт
      Виталий Борт

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      В тот день депутаты создали общественный совет, который стал заниматься организацией референдума. В него вошли члены группировки "ДНР", которые открыто провозглашали своей целью ликвидацию украинской государственности и присоединения Донбасса к России. В том числе будущий "министр иностранных дел "ДНР" Александр Кофман.

      Александр Кофман
      Александр Кофман

      Виталий Борт поддержал решение городского совета. Он обещал легализовать инициативы боевиков и ввести этот процесс в законодательное поле Украины.

      Партийный список Бойко и Медведчука
      Партийный список Бойко и Медведчука

      Всегда удивлялся способности подобных персонажей всплывать из небытия в самый неожиданный момент. Кто помнил того Борта? Его раньше даже в список ПР не брали. Приходилось избираться по мажоритарному округу. А теперь он вдруг оказывается в проходной части списка у Медведчука. Удивительно.

      Автор: Денис Казанский
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Псевдовибори на окупованому Донбасі Віктор Медведчук Юрій Бойко Опозиційна платформа За життя
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