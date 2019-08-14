13:58
14 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Путіна браслет Насірова. Російський мільйонер у 4 роки
      Вєсті Кремля
      21:52, 13 серпня
      Вєсті.UA: Ефектне спілкування Зеленського. Нове політичне шоу Порошенка
      Вєсті.UA
      20:02, 13 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ

      В Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини: відео

      585 Читать новость на русском
      Поліція Польщі затримала українського злочинця
      Поліція Польщі затримала українського злочинця / policja.pl

      У Познані поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві дівчини, який ховався від правосуддя. Чоловіка передали українським правоохоронцям і тепер він постане перед судом.

      28-річний чоловік вбив 17-річну дівчину у 2018-му році. Щоб сховатися, підозрюваний виїхав до Польщі, про це повідомляє прес-служба поліції Польщі.

      Читайте також: 18-річний хлопець порізав ножем водія таксі, аби не платити за проїзд

      Микола через кілька днів після вбивства вперше виїхав до Польщі. А коли знайшли тіло вбитої 17-річної дівчини і почалось слідство – чоловік знову приїхав до Польщі.

      Під час запланованої операції підозрюваний їхав у пасажирському автобусі, тому його захоплення відбулось зненацька.

      Польські правоохоронці наголосили, що затримання було дуже динамічним, проте безпечним для очевидців. 


      Підозрюваний у вбивстві 17-річної дівчини Микола С.

      В Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві
      В Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві

      Затримання українця у Познані: відео польської поліції

       

      blog_ava
      Медовий Спас або Маковія: що можна і не можна робити в цей день
      сьогодні
      9322
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Новини Польщі Вбивство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 13:58 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      15527
      Що відомо про нерухомість Романа Безсмертного – фото будинку
      сьогодні , 12:29 Що відомо про нерухомість Романа Безсмертного – фото будинку
      Ірина Буртик 10466
      FlixBus в Україні: все, що потрібно знати перед мандрівкою
      сьогодні , 12:25 FlixBus в Україні: все, що потрібно знати перед мандрівкою
      Анастасія Зазуляк 2718
      Українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного: деталі та нюанси рішень
      сьогодні , 12:00 Українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного: деталі та нюанси рішень
      Артем Овдієнко 560
      Правила виїзду дітей за кордон 2019: важливі нюанси
      сьогодні , 10:01 Правила виїзду дітей за кордон 2019: важливі нюанси
      Яніна Ткачук 15187
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук