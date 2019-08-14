В Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини: відео

У Познані поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві дівчини, який ховався від правосуддя. Чоловіка передали українським правоохоронцям і тепер він постане перед судом.

28-річний чоловік вбив 17-річну дівчину у 2018-му році. Щоб сховатися, підозрюваний виїхав до Польщі, про це повідомляє прес-служба поліції Польщі.

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Микола через кілька днів після вбивства вперше виїхав до Польщі. А коли знайшли тіло вбитої 17-річної дівчини і почалось слідство – чоловік знову приїхав до Польщі.

Під час запланованої операції підозрюваний їхав у пасажирському автобусі, тому його захоплення відбулось зненацька.

Польські правоохоронці наголосили, що затримання було дуже динамічним, проте безпечним для очевидців.



Підозрюваний у вбивстві 17-річної дівчини Микола С.



В Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві

Затримання українця у Познані: відео польської поліції