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      В Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки: видео

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      Полиция Польши задержала украинского преступника
      Полиция Польши задержала украинского преступника / policja.pl

      В Познани полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки, который прятался от правосудия. Мужчину передали украинским правоохранителям и теперь он предстанет перед судом.

      28-летний мужчина убил 17-летнюю девушку в 2018-м году. Чтобы скрыться, подозреваемый выехал в Польшу, об этом сообщает пресс-служба полиции Польши.

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      Николай через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу. А когда нашли тело убитой 17-летней девушки и началось следствие – мужчина снова приехал в Польшу.

      Во время запланированной операции подозреваемый ехал в пассажирском автобусе, поэтому его захват произошел неожиданно.

      Польские правоохранители отметили, что задержание было очень динамичным, но безопасным для очевидцев.


      Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки Николай С.

      В Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві

      В Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве

      Задержание украинца в Познани: видео польской полиции

       

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      Теги: Новости Украины Новости Польши Криминальные новости Убийство Криминал
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