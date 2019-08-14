В Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки: видео
В Познани полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки, который прятался от правосудия. Мужчину передали украинским правоохранителям и теперь он предстанет перед судом.
28-летний мужчина убил 17-летнюю девушку в 2018-м году. Чтобы скрыться, подозреваемый выехал в Польшу, об этом сообщает пресс-служба полиции Польши.
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Николай через несколько дней после убийства впервые выехал в Польшу. А когда нашли тело убитой 17-летней девушки и началось следствие – мужчина снова приехал в Польшу.
Во время запланированной операции подозреваемый ехал в пассажирском автобусе, поэтому его захват произошел неожиданно.
Польские правоохранители отметили, что задержание было очень динамичным, но безопасным для очевидцев.
Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки Николай С.
В Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве
Задержание украинца в Познани: видео польской полиции