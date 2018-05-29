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Злой Одессит

В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата

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Незалежній Україні – незалежна церква
Незалежній Україні – незалежна церква / site.ua

На фоне футбольных баталий и политических дрязг совершенно незаметным прошло событие, которое в контексте предоставление УПЦ автокефалии имеет немаловажное, мотивирующее значение.

Так, как раз на праздник Троицы в Покровске, который находится у самой линии фронта, прошел крестный ход к месту будущего строительства первого в городе храма Киевского Патриархата.

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Примечательно в этом событии то, что право на строительство у местной власти отстаивали, что называется, всем миром.

В том числе и из-за океана.

А потому и не удивительно, что в крестном ходе участвовали не только местные жители и военнослужащие, но и представители украинской диаспоры из США.

Стоит отметить, что местные власти всячески противились строительству храма, что вполне понятно – русский дух явно не давал.

Тем не менее, от следующей сессии горсовета местные жители ожидают долгожданного разрешения на строительство.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Публікації Новини політики Війна на Донбасі релігія УПЦ МП Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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