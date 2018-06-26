В Судані помилували засуджену до страти дівчину за вбивство свого чоловіка-ґвалтівника

В Судані пом'якшили вирок Нуре Хуссейн, яку засудили за вбивство чоловіка, який зґвалтував її. Замість смертної кари засуджена отримала 5 років тюрми.

Про це повідомила служба CNN.

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Зазначається, що 19 річну Нуру Хуссейн було засуджено до повішання у травні 2018 року. Шаріатський суд признав її винною у вбивстві 35 річного чоловіка, за якого дівчину видали проти її волі. Після весілля вона відмовилася займатися сексом з чоловіком і він зґвалтував її. Коли він намагався зробити це вдргуе, дівчина зарізала його.

Вирок винесений у Судані засудили в ООН, а також в інших правозахисних організаціях, зокрема Amnesty International. Згодом сформувалася ціла кампанія на захист засудженої #JusticeForNoura. Акцію підтримали знаменитості, включаючи Наомі Кемпбл та акторка Емма Уотсон.