21:53
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Вибух у Ефіопії: поліція затримала 30 підозрюваних у причетності до вибуху намітингу

36 Читать новость на русском
Затримано 30 осіб за причетність до вибуху на мітингу у Ефіопії
Затримано 30 осіб за причетність до вибуху на мітингу у Ефіопії / alwast.net

Поліція Ефіопії затримала 30 підозрюваних у причетності до вибуху гранати в столиці Аддис-Абебі, внаслідок якого загинули двоє та були поранені понад 150 людей.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: "Повилітали шибки": на Сумщині екс-військовий кинув у будинок бойову гранату

Нагадаємо, у суботу, 23 червня, в Ефіопії на зустрічі нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда з його прихильниками невідомий кинув ручну гранату у трибуну, за якою стояв глава уряду. Політик не постраждав, а ось декілька людей, які перебували у натовпі, загинули, багато – отримали поранення.

Кількість взятих під варту підозрюваних через причетність до атаки на площі Мескель сягнула 30 осіб,
– повідомив голова федеральної поліцейської комісії країни державному телеканалу.

Зазначається, що за недоліки у плануванні та гарантуванні безпеки  було затримано дев'ятеро поліцейських та заступник голови столичної поліцейської комісії.

 

Теги: Африка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
сьогодні, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
1129
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
сьогодні, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 4561
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сьогодні, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 1161
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
4432
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 4447
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук