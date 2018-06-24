Вибух у Ефіопії: поліція затримала 30 підозрюваних у причетності до вибуху намітингу

Поліція Ефіопії затримала 30 підозрюваних у причетності до вибуху гранати в столиці Аддис-Абебі, внаслідок якого загинули двоє та були поранені понад 150 людей.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: "Повилітали шибки": на Сумщині екс-військовий кинув у будинок бойову гранату

Нагадаємо, у суботу, 23 червня, в Ефіопії на зустрічі нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда з його прихильниками невідомий кинув ручну гранату у трибуну, за якою стояв глава уряду. Політик не постраждав, а ось декілька людей, які перебували у натовпі, загинули, багато – отримали поранення.

Кількість взятих під варту підозрюваних через причетність до атаки на площі Мескель сягнула 30 осіб,

– повідомив голова федеральної поліцейської комісії країни державному телеканалу.

Зазначається, що за недоліки у плануванні та гарантуванні безпеки було затримано дев'ятеро поліцейських та заступник голови столичної поліцейської комісії.