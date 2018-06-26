В Судане помиловали осужденную к смертной казни девушку за убийство своего мужа-насильника

В Судане смягчили приговор Нуре Хуссейн, которую осудили за убийство мужчины, который изнасиловал ее. Вместо смертной казни приговоренная получила 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщила служба CNN.

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Отмечается, что 19 летняя Нура Хуссейн была приговорена к повешению в мае 2018 года. Шариатский суд признал ее виновной в убийстве 35 летнего мужчины, за которого девушку выдали против ее воли. После свадьбы она отказалась заниматься сексом с мужем и он изнасиловал ее. Когда он пытался сделать это во второй раз, девушка зарезала его.

Приговор, вынесенный в Судане, осудили в ООН, а также в других правозащитных организациях, в частности Amnesty International. Впоследствии появилась целая кампания в защиту осужденной #JusticeForNoura. Акцию поддержали знаменитости, включая Наоми Кемпбл и актриса Эмма Уотсон.