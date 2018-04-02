В Telegram знову відповіли на вимогу Роскомнадзору надати ключі шифрування
Месенджер Telegram черговий раз повідомив Роскомнадзору, що виконати вимогу ФСБ щодо передачі ключів дешифрування повідомлень користувачів неможливо.
Про це повідомляє "Настоящее время".
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"Telegram прийняв рішення знову зглянутися та пояснити чиновникам, що вказані вимоги в принципі нездійсненні", – написав на власній сторінці в Telegram керівник міжнародної правозахисної групи Павло Чіков.
20 березня Розкомнадзор відправив Telegram сповіщення про необхідність виконати вимогу закону і передати ключі шифрування повідомлень Федеральній службі безпеки Росії. Месенджеру на це виділили 15 днів і цей термін спливає 4 квітня. Після закінчення цього терміну Роскомнадзор зможе звернутися до суду для блокування месенджера.
Розробник Telegram Павло Дуров заявив, що компанія продовжуватиме захищати свободу та недоторканість особистого життя.
Раніше "24" повідомляв, що у месенджері Telegram трапився масштабний збій в роботі. Зокрема, проблеми виникли у користувачів по всій Європі, в тому числі і в Україні, а також на Близькому Сході та в Росії. За словами розробника месенджера Павла Дурова, проблема виникла через збій в електроживленні серверів.