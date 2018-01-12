В центрі Одеси дощенту згорів трамвай: люди в паніці вистрибували з вікон

Вранці 12 січня у центрі Одеси загорівся трамвай. Є постраждалі серед пасажирів.

Як інформує місцеве видання "Думская", на перетині вулиць Старопортофранківської та Торгової горів вагон трамваю, що курсує на маршруті №28.

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У прес-службі КП "Одесміськелектротранс" журналістам пояснили, що пожежа сталась через загоряння електричної проводки під обшивкою біля кабіни водія.

Очевидці розповідають, що пасажири, які були в салоні почали панікувати і намагались вибити двері. Одна жінка самотужки змогла вибити вікно і вистрибнула назовні, але через невдале приземлення зламала ногу. Її госпіталізували.

В центрі Одеси дощенту згорів трамвай/Думская

На фото та відео з місця події видно, що трамвай згорів дощенту, як зовні, так і всередині.





Трамвай вигорів як зовні, так і всередині/Думская

Дивіться відео наслідків пожежі трамвая в центрі Одеси:

До слова, напередодні в Одесі горіли ресторан, магазин та кафе.