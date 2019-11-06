В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
В Украину везутся канадские снайперские винтовки способные поражать живую силу и технику на расстоянии до 1 800 м.
Как стало известно, в ближайшее время в Украину будет доставлена партия канадских снайперских винтовок, предположительно модели PGW LRT-3 под патрон 50 BMG. Стоимость партии оценивается в $770 тыс., причем эта сумма подразумевает эксплуатационную поддержку изделий, их обслуживание и обучение украинских военных.
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Факт поставки именно PGW LRT-3 на официальном уровне не озвучивался, между тем, ряд ресурсов имеющих доступ к инсайдерской информации сообщили о поставках именно этой модели.
Что известно о винтовках PGW LRT-3 и чем они хороши?
Данные винтовки производятся компанией PGW Defense Technologies и изначально создавались как оружие, способное поражать укрытия типа баррикад, пробивать препятствия в виде стен и бронированной техники.
Характеристики у PGW LRT-3 следующие:
Калибр винтовки – 12,7 миллиметра;
Патрон – использует стандартизованный НАТОвский .50 BMG (и зависимость от их поставок это, конечно, недостаток);
Эффективная дальность стрельбы PGW LRT-3 – 1 800 метров;
Боезапас – 5 патронов в магазине;
Кучность стрельбы до 0,5;
Вес – 11,42 килограмма.
Плюсы данной винтовки в условиях нынешних реалий войны на Донбассе – убойность и дальность. Именно эта винтовка является обладателем одного из рекордов поражения цели. В ходе спецоперации Саудовской Аравии в Йемене 24 января 2016 года саудовский (саудовский ли?) снайпер результативно поразил цель на расстоянии 1 700 метров.
Стоит отметить, что рекорд поражения цели у российских винтовок принадлежит СВД – 1 350 м.
Минусы винтовки в том, что из-за веса она значительно затрудняет ведение снайперских дуэлей, в которых мобильность стрелка крайне важный элемент. Тем не менее, имея преимущество по дальности поражения, данный фактор может играть решающую роль при обороне укрепрайона, а не при вылазке в формате диверсионной операции вглубь линии фронта.
А потому, все зависит от условий применения, но как дополнительная возможность усилить ВСУ – выбор очень даже неплохой.
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