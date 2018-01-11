В "Укравтодорі" розповіли, які дороги побудують в 2018-2022 роках

У рамках реалізації затвердженої сьогодні, 11 січня, Кабінетом Міністрів концепції державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2018-2022 роки в Україні побудують нові дороги.

Про це розповів радник керівника Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кава в ефірі радіостанції "Голос Столиці".

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У межах реалізації програми має бути побудована вся дорога Н-31 Решетилівка – Кобеляки – Дніпро. Планується реконструкція дороги М-03 Київ – Полтава – Харків, яка буде мати 4 смуги руху. Також планується побудувати північний об'їзд міста Львів, східний об'їзд міста Тернопіль, завершено будівництво об'їзної дороги навколо Знам'янки та навколо Лубен,

– зазначив він.

За словами Кави, планується будівництво дороги від Львова до кордону з Польщею. Зазначена дорога буде з'єднана з польським автобаном А4, який йде вздовж всієї південної Польщі. Також буде побудована дорога першої категорії від Львова через Стрий до Мукачево.

Радник голови "Укравтодору" зазначив, що це будуть дороги з 4-6 смугами руху з максимально можливим швидкісним режимом.

Нагадаємо, голова "Укравтодору" Славомір Новак розповів, що перший платний автобан з’явиться в Україні між Львовом та Краківцем. При цьому паралельно буде безкоштовна дорога.