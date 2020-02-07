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      В Україні буде фонд "Крим" і центр, у якому можна пожалітися на Росію

      83 Читать новость на русском
      Оксана Коляда / Радіо Свобода

      Нове Міністерство реінтеграції територій збирається створити фонд реінтеграції "Крим" та національний центр документування порушення прав і свобод на тимчасово окупованих територіях. Обидві структури фінансуватимуться з українського бюджету.

      Їх запустять вже у 2020 році. Про це розповіла міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених громадян України Оксана Коляда в коментарі проєкту "Крим. Реалії".

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      Чим займатиметься центр документування злочинів РФ:

      • Буде формувати політичну позицію України. Щоправда, механізм дій цього центру поки перебуває в опрацюванні.
      • Буде узагальнювати дані Української Гельсінської спілки з прав людини, свідчення організації Донбас SOS та інших недержавних організацій.
      • Діяльність центру стане основою для подачі позовів до міжнародних судів у справах України проти Росії.
      • Також центр буде надавати дані за інформаційними запитами від інших відомств, журналістів, міжнародних організацій.

      Для чого створюють фонд "Крим":

      • Там надаватимуть грантову підтримку кримським конкурсам та фестивалям на території материкової України.
      • Також грантову підтримку нададуть науковим дослідженням, переміщеним з півострова ЗМІ, недержавним організаціям тощо.

      Обидві бюджетні організації будуть співпрацювати з міжнародною спільнотою.

      Що відомо про анексію Криму? Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".

      16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.

      РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Міністерство у справах ветеранів Оксана Коляда
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