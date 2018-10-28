В Україні будуть слідкувати за якістю опалення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг вперше запроваджує моніторинг показників якості в сфері теплопостачання.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Це дозволить відслідковувати якість теплопостачання за трьома напрямками: безперервність теплопостачання, якість теплоносія та комерційна якість надання послуг.

Після цього НКРЕКП буде інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послу та у перспективі враховувати ці показники при встановлені тарифів.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.