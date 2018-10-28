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      В Україні будуть слідкувати за якістю опалення

      346 Читать новость на русском
      Якість теплопостачання
      Якість теплопостачання / ng-74.ru

      Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг вперше запроваджує моніторинг показників якості в сфері теплопостачання.

      Про це йдеться на сайті відомства. 

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      Це дозволить відслідковувати якість теплопостачання за трьома напрямками: безперервність теплопостачання, якість теплоносія та комерційна якість надання послуг.

      Після цього НКРЕКП буде інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послу та у перспективі враховувати ці показники при встановлені тарифів.

      Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.

      Теги: Новини України комунальні послуги Тарифи Енергетика
      Джерело: 24 Канал
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