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В Україні ліцензії для видобутку газу продаватимуть через електронні торги,– рішення уряду

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Кабмін схвалив введення електронних торгів на ліцензії для видобутку газу
Кабмін схвалив введення електронних торгів на ліцензії для видобутку газу / Фото з вільних мереж

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 липня схвалив постанову, яка вводить процедуру електронних торгів ліцензіями на користування надрами, насамперед для видобутку газу.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Згідно з постановою, в Україні відкриють геодані, що дасть можливість бізнесу на основі прозорих аукціонів отримувати ліцензії на видобуток газу, щоб у подальшому знизити обсяги імпорту газу і взагалі відмовитися від його закупівель.

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Ми приймаємо рішення про відкриття даних, про запровадження аукціонів. У нас вже підготовлено 44 ділянки запасом 150 мільярдів кубометрів газу, які потребують інвестицій, технологій, де будуть працювати українці, і ми зможемо забезпечити енергетичну незалежність,
– заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

До слова, на Харківщині компанія "Укргазвидобування" відкрила чергове родовище газу, перспективні ресурси якого оцінюються у понад 2 мільярди кубічних метрів.

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Енергетика Аукціон
Джерело: 24 Канал
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