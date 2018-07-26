В Україні ліцензії для видобутку газу продаватимуть через електронні торги,– рішення уряду
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 липня схвалив постанову, яка вводить процедуру електронних торгів ліцензіями на користування надрами, насамперед для видобутку газу.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Згідно з постановою, в Україні відкриють геодані, що дасть можливість бізнесу на основі прозорих аукціонів отримувати ліцензії на видобуток газу, щоб у подальшому знизити обсяги імпорту газу і взагалі відмовитися від його закупівель.
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Ми приймаємо рішення про відкриття даних, про запровадження аукціонів. У нас вже підготовлено 44 ділянки запасом 150 мільярдів кубометрів газу, які потребують інвестицій, технологій, де будуть працювати українці, і ми зможемо забезпечити енергетичну незалежність,
– заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
До слова, на Харківщині компанія "Укргазвидобування" відкрила чергове родовище газу, перспективні ресурси якого оцінюються у понад 2 мільярди кубічних метрів.