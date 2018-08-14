В Україні рекордно впало автовиробництво

У липні 2018 року автовиробництво в Україні впало на 57% порівняно з липнем минулого року – за місяць було виготовлено 221 автотранспортний засіб.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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"Негативна динаміка зафіксована також і по відношенню до червневого показника поточного року (-67%). Формування такого негативного тренду відбулося через різке зниження обсягів великовузлового складання на заводі "Єврокар" – єдиного працюючого в цьому році підприємства легкового сегменту вітчизняного автопрому", – йдеться у повідомлені.

За місяць було зібрано всього 150 автомобілів, що вдвічі менше ніж роком раніше і майже в 4 рази менше червневого обсягу випуску.

Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило всього 5 одиниць, що в 10 разів менше від результату річної давності.

У липні було виготовлено 66 автобусів, що на 8 одиниць більше, ніж в липні 2017 року і водночас на 11 одиниць менше від червневого показника.