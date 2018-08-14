12:41
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні рекордно впало автовиробництво

397 Читать новость на русском
Автовиробництво
Автовиробництво / vcrti.com.ua

У липні 2018 року автовиробництво в Україні впало на 57% порівняно з липнем минулого року – за місяць було виготовлено 221 автотранспортний засіб.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Читайте також: ZAZ ще послужить поліції

"Негативна динаміка зафіксована також і по відношенню до червневого показника поточного року (-67%). Формування такого негативного тренду відбулося через різке зниження обсягів великовузлового складання на заводі "Єврокар" – єдиного працюючого в цьому році підприємства легкового сегменту вітчизняного автопрому", – йдеться у повідомлені. 

За місяць було зібрано всього 150 автомобілів, що вдвічі менше ніж роком раніше і майже в 4 рази менше червневого обсягу випуску.

Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило всього 5 одиниць, що в 10 разів менше від результату річної давності.

У липні було виготовлено 66 автобусів, що на 8 одиниць більше, ніж в липні 2017 року і водночас на 11 одиниць менше від червневого показника.

Теги: Новини України Авто Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
сьогодні, 12:00 Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
Блог Медіа
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сьогодні, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сьогодні, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
13 серпня, 23:00 На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
Топ-новини: "Шахтар" втратив перемогу над "Севільєю", Селезньов укотре ефектно забиває в Росії
 29 квітня 2016 , 07:30
Кравець почав переговори з Коньяспором, – ЗМІ
 2 січня , 21:43
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук