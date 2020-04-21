В Україні щодня з’являється 6 тисяч безробітних

Кількість зареєстрованих в Україні безробітних за минулий тиждень, з 13 по 17 квітня, зросла на 29,9 тисячі людей – до 411 тисяч.

В цілому з початку карантину в Україні (з 12 березня по 17 квітня) статус безробітного отримали 101,5 тисячі людей, повідомили в Держслужбі зайнятості агентству Інтерфакс-Україна.

Корисно Життя після карантину: які професії зникнуть та на кого варто вчитись

В середньому за день кількість нових зареєстрованих безробітних в Україні збільшувалася на 6 тисяч людей.

Як отримати допомогу по безробіттю під час карантину

Потрібно заповнити дві заяви – про надання статусу безробітного і про призначення допомоги по безробіттю. Їх можна надіслати на електронну пошту центру зайнятості або ж віднести у центр і покласти у скриньку для кореспонденції.

Згодом кар'єрний радник зв'яжеться з вами для уточнення інформації.

Важливо знати, що під час карантину виплата допомоги відбувається без особистого відвідування центру.

Крім того, під час карантину статус безробітного надається одразу ж після подання заяви.

Зауважимо, що на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття зріс зі 650 гривень до 1 тисячі гривень.

Які професії під час карантину найбільш затребувані на ринку праці

у сфері сільського та лісового господарства;

у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими;

у сфері логістики;

у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги;

у сфері забезпеченні правопорядку.



Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу