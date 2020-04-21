В Україні щодня з’являється 6 тисяч безробітних
Кількість зареєстрованих в Україні безробітних за минулий тиждень, з 13 по 17 квітня, зросла на 29,9 тисячі людей – до 411 тисяч.
В цілому з початку карантину в Україні (з 12 березня по 17 квітня) статус безробітного отримали 101,5 тисячі людей, повідомили в Держслужбі зайнятості агентству Інтерфакс-Україна.
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В середньому за день кількість нових зареєстрованих безробітних в Україні збільшувалася на 6 тисяч людей.
Як отримати допомогу по безробіттю під час карантину
- Потрібно заповнити дві заяви – про надання статусу безробітного і про призначення допомоги по безробіттю. Їх можна надіслати на електронну пошту центру зайнятості або ж віднести у центр і покласти у скриньку для кореспонденції.
- Згодом кар'єрний радник зв'яжеться з вами для уточнення інформації.
- Важливо знати, що під час карантину виплата допомоги відбувається без особистого відвідування центру.
- Крім того, під час карантину статус безробітного надається одразу ж після подання заяви.
- Зауважимо, що на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття зріс зі 650 гривень до 1 тисячі гривень.
Які професії під час карантину найбільш затребувані на ринку праці
- у сфері сільського та лісового господарства;
- у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими;
- у сфері логістики;
- у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги;
- у сфері забезпеченні правопорядку.
Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу
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