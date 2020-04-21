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      В Україні щодня з’являється 6 тисяч безробітних

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      В Україні щодня реєструють 6 тисяч безробітних під час карантину / comments.ua/ua

      Кількість зареєстрованих в Україні безробітних за минулий тиждень, з 13 по 17 квітня, зросла на 29,9 тисячі людей – до 411 тисяч.

      В цілому з початку карантину в Україні (з 12 березня по 17 квітня) статус безробітного отримали 101,5 тисячі людей, повідомили в Держслужбі зайнятості агентству Інтерфакс-Україна.

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      В середньому за день кількість нових зареєстрованих безробітних в Україні збільшувалася на 6 тисяч людей.

      Як отримати допомогу по безробіттю під час карантину

      • Потрібно заповнити дві заяви – про надання статусу безробітного і про призначення допомоги по безробіттю. Їх можна надіслати на електронну пошту центру зайнятості або ж віднести у центр і покласти у скриньку для кореспонденції.
      • Згодом кар'єрний радник зв'яжеться з вами для уточнення інформації.
      • Важливо знати, що під час карантину виплата допомоги відбувається без особистого відвідування центру.
      • Крім того, під час карантину статус безробітного надається одразу ж після подання заяви.
      • Зауважимо, що на період карантину мінімальний розмір допомоги на випадок безробіття зріс зі 650 гривень до 1 тисячі гривень.

      Які професії під час карантину найбільш затребувані на ринку праці

      • у сфері сільського та лісового господарства;
      • у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими;
      • у сфері логістики;
      • у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги;
      • у сфері забезпеченні правопорядку.


      Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Безробіття Статистика Робота
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