В Україні стартувала програма GoCamp: як волонтери з усього світу навчають дітей іноземних мов
У Києві відкрили четверту волонтерську програму GoCamp. Її учасники приїжджають з різних куточків світу в українські села, аби показати маленьким українцям, який світ великий.
Єгиптянка вчитиме англійську мову у Запоріжжі
Так, єгиптянка Хасне в Україну приїхала вперше – викладати англійську. У Запоріжжі вона житиме у родині місцевих українців, але проїзд і всі витрати оплачує сама.
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Як Хасне вчитиме дітей? Вона розповіла, що буде намагатися знайти з дітьми спільну мову. Вони гратимуть в ігри, танцюватимуть єгипетські танці і так вчитимуть англійські слова.
Хасне розповідає, що найбільше її здивувало те, що у Києві багато зелених дерев і немає сміття на вулицях.
Колумбієць викладатиме на Миколаївщині та Житомирщині
Вперше до України приїхав і Рашад, волонтер з Колумбії. У нього два пункти призначення – село Софіївка на Миколаївщині та Коростень на Житомирщині. Назв він поки теж не пам'ятає, але уже їх шукає в Google і вивчає місцевість.
Я буду вчити дітей всьому, що знаю сам, буду надихати їх, допомагати тим, чим зможу, розкажу те, що дізнався в інших країнах, про свій досвід,
– говорить Рашад.
Раніше він допомагав сирійськими біженцями у громадських організаціях в Туреччині та Грузії. А тепер вирішив повчити англійської школярів в Україні.
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А от американець Тері приїхав аж з американського штату Айдахо. Він ветеран GoCamp – із проектом від самого початку. Навіть набив логотип проекту на нозі. В Україні він майже як свій.
Американець Тері теж є волонтером у програмі GoCamp
15 років тому в інтернеті Тері познайомився з донеччанкою Аліною, навіть удочерив її дитину. На початку війни їхній будинок зруйнували снаряди. Аліна переїхала до Бердянська, її донька – до Криму. Тері каже, що тепер вирішив і собі піти вчити дітей англійської.
Що відомо про волонтерську програму GoCamp?
І таких волонтерів за три роки існування проекту вдалося зібрати уже більше тисячі із п'ятдесяти країн світу. Чимало з них повертаються.
Мустафа Найєм є співзасновником програми GoCamp
Народний депутат Мустафа Найєм був серед співзасновників проекту. Його мета – вчити мов і розказати про культуру дітям з невеликих містечок і сіл по всій Україні. Спершу знайти волонтерів було непросто – всі боялися війни в Україні.
Багато людей відмовлялися приїжджати. Але потім десь за 2 місяці ми знайшли понад 400 людей. Сто з них пройшли перевірку на медичні хвороби, безпеку, в тому числі причетність до кримінальних діянь,
– відповів він.
Тепер, кажуть, майже сто п'ятдесят тисяч дітей в українських селах дізналися про нові культури. Перед тим, як відправити волонтерів у сільські школи – обов'язково складають уже традиційну клятву любити дітей.
За ці роки у GoCamp з'явилися не лише англомовні волонтери, а й викладачі французької та німецької мови. Згодом планують зробити повноцінні курси мов на базі шкіл – як групи продовженого дня.