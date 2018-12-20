В Україні виготовлятимуть крилату ракету "Вільха": скільки вже витратили на проект

В Україні незабаром почнуть виготовляти крилаті ракети "Вільха". А також укладуть контракт з виробництва ракети "Нептун", якою оснастять військові кораблі. Робитимуть їх у конструкторському бюро "Луч".

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

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Загалом, цьогоріч з бюджету виділено три мільярди гривень на виробництво озброєння. Майже один мільярд з них піде на створення ракетного комплексу "Вільха".

За словами Степана Кубів, вже завершено створення ліній виробництва високоточного озброєнння "Вільха" на конструкторському бюро "Луч" в Києві.

Фактично, це означає початок серійного виробництва ракети "Вільха". Витрати на проект склали 130 мільйонів гривень, близько 800 мільйонів використано на створення лінії по виробництву твердого ракетного палива, яке споруджуться в "Вільху",

– розповів він.

До слова, весною 2018 року на півдні Одеси пройшли державні випробування ракетного комплексу "Вільха", які, за словами Турчинова, "стали фіналізацією масштабного проекту українських вчених, конструкторів та виробників".