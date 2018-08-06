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В Україні введуть податок на криптовалюти: депутати готують закон

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В Україні введуть податок на криптовалюти
В Україні введуть податок на криптовалюти / Фото з вільних мереж

У Верховній Раді готується проект закону про легалізацію криптовалют, який передбачає їхнє оподаткування. Документ може бути поданий на розгляд до парламенту вже у вересні 2018 року.

Про це розповів народний депутат Олексій Мушак, повідомляє Biz.liga.net.

За словами парламентарія, такий податок застосовуватиметься при виведенні коштів, а також при купівлі товарів і послуг. Цей податок повинен скласти 5% від різниці між цінами продажу і покупки токена. Фізичних осіб додатково обкладатимуть військовим збором у розмірі 1,5%.

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При цьому операції між криптовалютми не обкладатимуться податком.

Введення такого оподаткування заплановане як тимчасовий захід до 2025 року. Спільно з Мушаком над законопроектом зараз працює група з 20 представників різних комерційних компаній.

Наразі відомо, що регулятором крипторинку повинна буде виступити Національна комісія з цінних паперів. Обсяги ринку поки що до кінця не відомі.

Нардеп переконує, що криптоспільнота України позитивно відреагувала на ініціативу, яка легалізує роботу з криптовалютами.

Що таке криптовалюта? Це різновид цифрових грошей, в основі якого лежить технологія шифрування даних. Наразі в Україні Нацбанк, Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку та Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом.

Теги: Новини політики Новини України Техно Валюта Криптовалюта Верховна Рада Законопроект Податки
Джерело: 24 Канал
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