В Україні закінчилася заборона на перевірку бізнесу регуляторними органами

Закон України про запровадження заборони на перевірку бізнесу регуляторними органами втратив чинність 1 січня 2019 року. Відтак, регуляторні служби знову зможуть приходити на підприємства з перевірками.

Про це свідчать документи опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради.

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Відомо, що мораторій діяв з 2014 року, а у 2017 році його продовжили до 31 січня 2018 року. Однак із втратою чинності заборони на проведення перевірок, в Україні почала діяти урядова постанова, яка запроваджує новий підхід до проведення перевірок.

Зокрема, відтепер перевірки бізнесу будуть ґрунтуватись на ризиках діяльності підприємств. Тож першочергово перевірятимуть ті компанії, як несуть загрозу довкіллю та здоров'ю людей.

Крім цього, з 1 січня 2019 року запроваджується адміністративна відповідальність працівникам регуляторних органів за порушення під час перевірок бізнесу, зокрема неправомірні вимоги перевіряючих.

Раніше 24 канал писав, що за підрахунками 20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту. Ключові українські експортери – це підприємства важкої промисловості і аграрного сектора. Відомо, що ці компанії в 2017 році експортували продукції на близько 15 мільярдів доларів.