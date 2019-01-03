14:26
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      В Україні закінчилася заборона на перевірку бізнесу регуляторними органами

      2506 Читать новость на русском
      В Україні закінчилася заборона на перевірки бізнесу
      В Україні закінчилася заборона на перевірки бізнесу / Фото з відкритих джерел

      Закон України про запровадження заборони на перевірку бізнесу регуляторними органами втратив чинність 1 січня 2019 року. Відтак, регуляторні служби знову зможуть приходити на підприємства з перевірками.

      Про це свідчать документи опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради.

      Читайте також: Скільки перевірок бізнесу заплановано на 2019 рік в Україні: хто та кого найчастіше перевірятиме

      Відомо, що мораторій діяв з 2014 року, а у 2017 році його продовжили до 31 січня 2018 року. Однак із втратою чинності заборони на проведення перевірок, в Україні почала діяти урядова постанова, яка запроваджує новий підхід до проведення перевірок.

      Зокрема, відтепер перевірки бізнесу будуть ґрунтуватись на ризиках діяльності підприємств. Тож першочергово перевірятимуть ті компанії, як несуть загрозу довкіллю та здоров'ю людей.

      Крім цього, з 1 січня 2019 року запроваджується адміністративна відповідальність працівникам регуляторних органів за порушення під час перевірок бізнесу, зокрема неправомірні вимоги перевіряючих.

      Раніше 24 канал писав, що за підрахунками 20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту. Ключові українські експортери – це підприємства важкої промисловості і аграрного сектора. Відомо, що ці компанії в 2017 році експортували продукції на близько 15 мільярдів доларів.

      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Бізнес
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Заборона феєрверків: чому, де і як довго
       5 січня 2018 , 19:01
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Арсенал-Київ поки не збирається звільняти Раванеллі
       11 серпня 2018 , 18:15
      "Алло, я тебе ще вранці звільнив", – Мілевський феєрично передав привіт звільненому тренеру Динамо-Брест
       11 серпня 2018 , 23:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук