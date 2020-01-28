В Україні зросла ціна на газ

Ціна на газ для населення в Україні у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем і становить 4,65 гривні за кубометр. Таку оптову ціну на газ для населення та виробників тепла встановив "Нафтогаз".

Ціна на газ для населення у січні не включає ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами, зауважили в "Нафтогазі".

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Нова ціна на газ розрахована "Нафтогазом" згідно з постановою Кабміну від 24 січня 2020 року. За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься відповідно до фактичних біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число цього місяця. Компанія публікуватиме ціну на поточний місяць протягом декількох робочих днів після 22 числа.

Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за споживача.



Ціни на транспортування газу в Україні / Інфографіка 24 каналу