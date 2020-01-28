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      В Україні зросла ціна на газ

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      Ціна на газ для населення 2020 в Україні / hadiach.city

      Ціна на газ для населення в Україні у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем і становить 4,65 гривні за кубометр. Таку оптову ціну на газ для населення та виробників тепла встановив "Нафтогаз".

      Ціна на газ для населення у січні не включає ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами, зауважили в "Нафтогазі".

      Важливо: Ціни на газ: чому приходять дві платіжки

      Нова ціна на газ розрахована "Нафтогазом" згідно з постановою Кабміну від 24 січня 2020 року. За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься відповідно до фактичних біржових торгів, які проходили з 1 по 22 число цього місяця. Компанія публікуватиме ціну на поточний місяць протягом декількох робочих днів після 22 числа.

      Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за споживача.

      тарифи на транспортування газу в Україні
      Ціни на транспортування газу в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Газ Ринок газу Тарифи на газ Нафтогаз Комунальні послуги Ціни
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