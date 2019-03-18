В Україні зростуть ціни на хліб, цукор і гречку

В Україні здорожчають хліб і борошняні вироби, незважаючи на успішний початок посівної кампанії. Так, в Україні скорочуються посіви під жито, тож його доводиться імпортувати. Саме тому житній хліб подорожчав за рік на 22%.

"Будь-який хліб у нас поки що дешевший, ніж у євросусідів, а попит на нього стабільний, тому очікую на зростання цін за рік на 15%. Як і на борошно і макарони", – розповів у коментарі "Сегодня" глава Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

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Фахівці також очікують на підвищення цін на гречку та цукор. Усе тому, що в Україні був надлишок гречки, ціни падали, а сіяли її дедалі менше. Тому ціни на крупу зростуть на 10%, підрахували експерти.

Водночас вартість цукру зросте на 8-10% через скорочення площ посіву цукрових буряків. Але дефіциту цукру не буде, запевняють експерти.