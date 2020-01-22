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      В Україні з’явились фальшиві 200-гривневі купюри

      3393 Читать новость на русском
      Фальшиві 200 гривень / pt.depositphotos.com

      В Україні з’явились фальшиві гроші, які важко відрізнити від справжніх. Експерти застерігають українців від підробок, а в разі виявлення підроблених грошей рекомендують звертатися в поліцію.

      У Національному банку України зазначили, що якість підробок дуже висока, і великі торговельні мережі не в змозі виявити фальшивку. Тому дізнатись чи справжні у вас купюри номіналом у 200 гривень можна лише в банку. Про це повідомляє "Страна".

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      Фальшивомонетники повторили захисні елементи справжніх купюр, це:

      • Багатотоновий водяний знак – портрет Лесі Українки імітований на протилежному боці білим кольором;
      • У товщі паперу є захисна стрічка, текст на ній читається;
      • Флуоресценцію стрічки в ультрафіолеті імітували – блакитний і жовтий кольори наближені до оригіналу. Імітація флуоресценції стрічки не збігається з її друкованим зображенням, яке видно в УФЛ у вигляді темної смуги;
      • Невидимі при денному світлі захисні волокна імітовані друком, в УФЛ мають червоний та зелений кольори флуоресценції, як і у справжніх купюр.

      Національний регулятор виділив кілька ознак, за якими можна визначити підроблені банкноти:

      • На фальшивих грошах зображений рік випуску 2014, в той час, коли на справжніх 200-гривневих купюрах – 2007 рік.
      • Колористика несправжніх грошей лише наближена до справжньої.
      • Тактильно можна визначити рельєфність купюри, проте місця тиснення не збігаються зі зображенням.
      • Те ж саме стосується флуоресцентного зображення – воно присутнє, але не збігається зі зображенням на папері.
      • Шахраям не вдалося зімітувати зміни кольору на лицьовій стороні 200-гривневої купюри. Це також стосується відсутності імітації зображення номіналу "200".
      • Усі тексти дрібним шрифтом можна прочитати лише частково, або не можна взагалі.

      Фальшиві 200 гривень
      Фальшива купюра / Фото: strana.ua

      Фальшиві 200 гривень
      Підробка /Фото: strana.ua

      Експерти застерігають: не слід нічого купувати в невстановлених місцях або обмінювати гроші з рук – це збільшує шанси стати жертвою шахраїв.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Гроші Фінанси
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