В українських містах розпочалась масштабна акція на підтримку виборчої реформи: відео

У вівторок, 15 квітня, в усіх містах країни відбувається всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи. Активісти вимагають від Верховної Ради ухвалити виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою та з відкритими списками.

Люди вийшли на вулиці у всіх обласних центрах України.

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Наприклад, в Одесі під будівлею облдержадміністрації зібрались активісти різних політичних сил – "Самопомочі", "Автомайдану", "Руху нових сил", "Національного корпусу", передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Вимога одна – виборча реформа. "Ні!" мажоритарній системі виборів, "За!" відкриті списки.

Відео з акції в Одесі

У Харкові на акцію пришли наразі 250 людей. Захід охороняють правоохоронці.

Виборчу реформу прийшли підтримати вісім політичних партій, серед них "Самопоміч", "Рух нових сил", "Батьківщина", "Свобода".

Відео з акції у Харкові

Зазначимо, що виборчий кодекс ухвалили в першому читанні в листопаді завдяки численним акціям, які прокотилися всією країною. Він передбачає скасування мажоритарної системи та вибори з відкритими списками. Депутати внесли до законопроекту аж 4 тисячі поправок. Наразі профільний комітет розглянув лише 10% з них. Активісти вважають, таким чином нардепи намагаються саботувати реформу.

Нині в Україні діє змішана система. Половину парламенту обирають з мажоритарних округів, іншу – за закритими партійними списками. Таку систему запровадили за часів Януковича. І завдяки цьому до Верховної Ради досі потрапляють депутати, зручні для партійних лідерів.

Відеокоментар нардепа від "Народного фронту" Леоніда Ємця стосовно виборчої реформи

Додамо, що акція марш за виборчу реформу у Києві запланований на 17 травня.