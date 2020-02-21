В Україну не пустили пропагандистів з РФ, які хотіли вчити українців маніпулювати: відео

Прикордонники не дозволили в’їхати на територію України трьом російським пропагандистам. Вони прилетіли з Мінська. В Україні планували вчити охочих, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.

Росіянам заборонили перетинати кордон з Україною впродовж 3 років. Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах – заняття такого змісту планували викладати в Києві російські фахівці, яких прикордонники не пустили в аеропорту "Київ",

– йдеться в повідомленні.

В Україну росіяни прилетіли з Мінська.

Прикордонники повідомляють, серед них був лектор, який співпрацює з політичними силами Росії та балотувався від партії Жириновського в Московську думу. Крім того, чоловік є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. З лекціями на таку тематику він у 2015 році виступав у Криму.

"Тоді організатори – всеросійська організація "Боевое братство", високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю "Участник шествия "Бессмертный полк", – зазначили у Держприкордонслужбі. Ймовірно, мова йде про Дмитра Сидоріна, пише "Українська правда".

Відмовили у в’їзді й іншому пропагандисту, який планував читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. Цей "СММ-тренер" також незаконно відвідував окупований Крим. Ним може бути Андрій Фрольченков.

Окрім того, у Жулянах не впустили й редакторку служби контенту забороненого в Україні найбільшого російського пошуковика "Яндекс" – Катерину Дементьєву.



Російським пропагандистам заборонили перетинати український кордон впродовж 3 років / Фото dpsu.gov.ua

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