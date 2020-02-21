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      В Україну не пустили пропагандистів з РФ, які хотіли вчити українців маніпулювати: відео

      - Читать новость на русском
      Російські пропагандисти хотіли вчити українців маніпулювати людьми / manager.bg

      Прикордонники не дозволили в’їхати на територію України трьом російським пропагандистам. Вони прилетіли з Мінська. В Україні планували вчити охочих, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.

      Росіянам заборонили перетинати кордон з Україною впродовж 3 років. Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

      Зверніть увагу: 23 лютого – радянське свято: Нацрада виступила з попередженням для ЗМІ

      Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах – заняття такого змісту планували викладати в Києві російські фахівці, яких прикордонники не пустили в аеропорту "Київ",
      – йдеться в повідомленні.

      В Україну росіяни прилетіли з Мінська.

      Прикордонники повідомляють, серед них був лектор, який співпрацює з політичними силами Росії та балотувався від партії Жириновського в Московську думу. Крім того, чоловік є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. З лекціями на таку тематику він у 2015 році виступав у Криму.

      "Тоді організатори – всеросійська організація "Боевое братство", високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю "Участник шествия "Бессмертный полк", – зазначили у Держприкордонслужбі. Ймовірно, мова йде про Дмитра Сидоріна, пише "Українська правда".

      Відмовили у в’їзді й іншому пропагандисту, який планував читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. Цей "СММ-тренер" також незаконно відвідував окупований Крим. Ним може бути Андрій Фрольченков.

      Окрім того, у Жулянах не впустили й редакторку служби контенту забороненого в Україні найбільшого російського пошуковика "Яндекс" – Катерину Дементьєву

      російські пропагандисти
      Російським пропагандистам заборонили перетинати український кордон впродовж 3 років / Фото dpsu.gov.ua

      В Україну не впустили трьох російських пропагандистів: дивіться відео

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Інтернет Новини політики Анексія Криму Новини Криму Мережа Заборона в’їзду росіянам в Україну Кібербезпека Інформаційні технології Новини Києва Держприкордонслужба Україна – Росія Російська пропаганда
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