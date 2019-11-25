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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      В Україну повернулися моряки з судна, яке у липні затонуло біля Мавританії

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      Четверо моряків з судна "Іван Голубець" повернулися до України / ukrinform.ua

      В Україну повернулися четверо моряків з судна "Іван Голубець". Їхній траулер затонув біля берегів Мавританії ще у липні цього року. Після аварії моряки були затримані мавританською владою.

      Про повернення українських моряків повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

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      Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", щодо яких в африканській країні було застосовано обмежувальні заходи,
      – підкреслив Заяць.

      Окремо він подякував главі мавританського МЗС Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду, причетному до звільнення українців.

      Що відомо про катастрофу "Івана Голубця"?У липні цього року спалахнула пожежа на траулері "Іван Голубець" біля берегів Мавританії, що у Західній Африці. На борту судна перебували українські та російські моряки.

      Пожежа почалася у машинному відділенні траулера і швидко перекинулася на палубу. Внаслідок аварії тоді загинули двоє моряків.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Водний транспорт Африка МЗС України
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