В Україну повернулися моряки з судна, яке у липні затонуло біля Мавританії

В Україну повернулися четверо моряків з судна "Іван Голубець". Їхній траулер затонув біля берегів Мавританії ще у липні цього року. Після аварії моряки були затримані мавританською владою.

Про повернення українських моряків повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

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Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", щодо яких в африканській країні було застосовано обмежувальні заходи,

– підкреслив Заяць.

Окремо він подякував главі мавританського МЗС Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду, причетному до звільнення українців.

Що відомо про катастрофу "Івана Голубця"?У липні цього року спалахнула пожежа на траулері "Іван Голубець" біля берегів Мавританії, що у Західній Африці. На борту судна перебували українські та російські моряки.



Пожежа почалася у машинному відділенні траулера і швидко перекинулася на палубу. Внаслідок аварії тоді загинули двоє моряків.