В Україну прилетів депутат Держдуми – і одразу ж полетів назад
Працівники Державної прикордонної служби Україну не пустили депутата Держдуми РФ на територію держави, оскільки останньому заборонений в'їзд в Україну правоохоронним органами.
Російський політик прибув в аеропорт "Бориспіль", що у Києві, рейсом із Риги 25 червня. Під час проходження прикордонного контролю громадянина Росії зупинили.
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"Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну правоохоронними органами. Наразі громадянина РФ через державний кордон не пропущено та повернуто зворотним рейсом", – повідомили у Держприкордонслужбі.
Прізвище депутата Держдуми, який хотів потрапити в Україну попри заборону, не називають.
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