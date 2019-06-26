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      Росіяни не готові повністю відмовитися від тортур з боку силовиків: статистика

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      Росіяни не готові повністю відмовитись від тортур
      Росіяни не готові повністю відмовитись від тортур / salt.zone

      Кожен десятий громадянин Росії заявив, що за різних обставин до нього застосовували тортури силовики. Проте майже 30% росіян не бачать у цьому аж такої проблеми та виступають проти заборони катувань.

      Більше того – значна кількість росіян переконана, якщо заборонити насильство під час затримань або допитів, то це значно понизить статистику розкриття злочинів. Такими є результати опитування "Левада-центру", передає "Коммерсантъ".

      Читайте також: Анексія Криму: як змінилося ставлення росіян до "досягнення" Путіна

      Конфлікти з правоохоронцями мали 25% росіян. Кожна третя сутичка супроводжувалося насильством або його погрозами. Третина з тих, хто стикався із силовиками лише раз, також повідомили про насильство.

      Більшість респондентів потрапляли у конфлікті ситуації із правоохоронцями при затриманні, встановленні особистості та допиті. Десята частина опитаних чітко заявила, що їх катували. З них 75% вважають, що такими методами їх намагались принизити та залякати. Паралельно 50% припускають, що так від них хотіли отримати свідчення або іншу інформацію від затриманих. 30% впевнені, що через насильство їх хотіли покарати.

      У кожному четвертому випадку конфлікту з силовиками останні розшукували родичів та близьких затриманих і чинили на них тиск. У половині ситуації – застосовували тортури і до близьких.

      Близько 60% респондентів вважають тортури неприпустимими, але лише третина готові відстоювати свої права. Майже 30% допускають застосування тортур, щоб врятувати чуже життя або стосовно до тих, хто вчинив тяжкий злочин. 39% опитаних вважають, що боротьба з тортурами вдарить по розкриваності злочинів.

      Опитування провели на за замовленням правозахисної організації "Комітет проти тортур". У ньому взяли участь 3400 осіб у 53 регіонах Росії. 

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      Теги: Новини Росії ФСБ Статистика
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