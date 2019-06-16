Анексія Криму: як змінилося ставлення росіян до "досягнення" Путіна

З 2014 року удвічі зменшилася кількість росіян, готових фінансувати Крим. Раніше таких було 19% серед опитаних соціологами. Зараз вже 36% не готові платити за анексію Криму, яку президент Володимир Путін намагається видати за своє досягнення.

Такі висновки можна зробити з даних соціологічного опитування російського "Левада-Центру", які опублікувало видання "Крим. Реалії".

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Росіяни продовжують називати головними ворогами своєї країни Сполучені Штати і Україну.

► США топ-ворогом вважають 67% опитаних росіян.

► Україну – "всього" 40%.

У 2018, до слова, ці показники становили 78% і 49% відповідно.

Соціолог "Левада-Центру" Степан Гончаров у коментарі до даних соцопитування зазначив, що такі дані не свідчать про помітну динаміку у думках росіян.Просто люди, мовляв, загалом стомлюються від зовнішньополітичних подій.

Зокрема, у березневому 2019 року опитуванні більше користі в анексії Криму Росією бачили 65% опитаних (у минулі роки соціологи також фіксували ці показники у межах 60-70%), а 19% – більше шкоди.

Чим менше люди будуть дивитися світ крізь призму "величі Росії", тим більше вони будуть звертати увагу на те, що відбувається всередині країни. І вимагати від свого уряду розв'язання проблем. Але є телевізор, який постійно говорить про ворогів і малює картинку ворогів,

– підсумував Степан Гончаров.

Соціолог Євгенія Горюнова впевнена, що росіяни помітили збільшення своїх витрат після анексії Криму в 2014 році: "Вони бачать, наскільки стали гірше жити. Усі ці геополітичні ігри дорого обходяться Росії, і люди так чи інакше починають це розуміти".

До 2019 року стало ясно, що від Криму якихось особливих дивідендів росіяни не отримують. "Те, що Крим є, це, звичайно, добре, але чому я повинен на нього витрачати свої кошти і гірше жити?" – ось тут така логіка працює. Для росіян, якщо вони щось взяли – нехай про це думає держава,

– пояснила Горюнова.

Як Росія анексувала Крим? У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної ради Криму, аеропорт, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ.



Російська влада спочатку не визнавала, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Путін це таки визнав.



16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.



Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.



Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.



Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.