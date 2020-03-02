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      В уряді анонсували зростання пенсій: кому й коли збільшать виплати

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      Соколовська розповіла про індексацію пенсій / interfax.com.ua

      У Мінсоцполітики представили стратегію зростання пенсій, яка передбачає поетапне збільшення виплат для українських пенсіонерів. До 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1 тисячу 200 гривень.

      Підвищення пенсій здійснюватимуть у кілька етапів. Про це у фейсбуці написала міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

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      Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій. Ініціатива полягає у планомірному підвищенні виплат. Уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1 тисячу 200 гривень,
      – заявила Соколовська.

      Додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:

      • У 2020 році для людей віком від 80 років – їхні пенсії цього року зростуть на 700 гривень за місяць;
      • далі – від 78 років;
      • ще через рік – від 75 років.

      Міністерка також додала, що з лютого 2020 року одинокі пенсіонери віком від 80 років зможуть отримувати ще одну допомогу – на догляд. Для цього Рада повинна схвалити законопроєкт Мінсоцполітики №2494. "Так ми збільшимо виплати для ще 100 тисяч наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 гривень", – додала Соколовська.

      Уряд також проведе індексацію пенсій для людей віком від 80 років. Цей плановий і закладений у бюджеті перерахунок Кабмін запланував на вересень. Від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць.

      соколовська стратегія зростання пенсій
      Як в Україні зростатимуть пенсії / Фейсбук Юлії Соколовської

      Зверніть увагу! Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.

      пенсія україна хто скільки отримує
      Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Міністерство соціальної політики Юлія Соколовська Кабінет Міністрів України Гроші Пенсія
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