В уряді анонсували зростання пенсій: кому й коли збільшать виплати

У Мінсоцполітики представили стратегію зростання пенсій, яка передбачає поетапне збільшення виплат для українських пенсіонерів. До 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1 тисячу 200 гривень.

Підвищення пенсій здійснюватимуть у кілька етапів. Про це у фейсбуці написала міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

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Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій. Ініціатива полягає у планомірному підвищенні виплат. Уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1 тисячу 200 гривень,

– заявила Соколовська.

Додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:

У 2020 році для людей віком від 80 років – їхні пенсії цього року зростуть на 700 гривень за місяць;

далі – від 78 років;

ще через рік – від 75 років.

Міністерка також додала, що з лютого 2020 року одинокі пенсіонери віком від 80 років зможуть отримувати ще одну допомогу – на догляд. Для цього Рада повинна схвалити законопроєкт Мінсоцполітики №2494. "Так ми збільшимо виплати для ще 100 тисяч наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 гривень", – додала Соколовська.

Уряд також проведе індексацію пенсій для людей віком від 80 років. Цей плановий і закладений у бюджеті перерахунок Кабмін запланував на вересень. Від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць.



Як в Україні зростатимуть пенсії / Фейсбук Юлії Соколовської

Зверніть увагу! Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.



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