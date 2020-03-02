В уряді анонсували зростання пенсій: кому й коли збільшать виплати
У Мінсоцполітики представили стратегію зростання пенсій, яка передбачає поетапне збільшення виплат для українських пенсіонерів. До 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1 тисячу 200 гривень.
Підвищення пенсій здійснюватимуть у кілька етапів. Про це у фейсбуці написала міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.
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Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій. Ініціатива полягає у планомірному підвищенні виплат. Уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1 тисячу 200 гривень,
– заявила Соколовська.
Додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:
- У 2020 році для людей віком від 80 років – їхні пенсії цього року зростуть на 700 гривень за місяць;
- далі – від 78 років;
- ще через рік – від 75 років.
Міністерка також додала, що з лютого 2020 року одинокі пенсіонери віком від 80 років зможуть отримувати ще одну допомогу – на догляд. Для цього Рада повинна схвалити законопроєкт Мінсоцполітики №2494. "Так ми збільшимо виплати для ще 100 тисяч наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 гривень", – додала Соколовська.
Уряд також проведе індексацію пенсій для людей віком від 80 років. Цей плановий і закладений у бюджеті перерахунок Кабмін запланував на вересень. Від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць.
Як в Україні зростатимуть пенсії / Фейсбук Юлії Соколовської
Зверніть увагу! Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що понад 82% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою від фактичного прожиткового мінімуму. Тобто місячна грошова виплата не перевищує 4 тисячі гривень.
Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу