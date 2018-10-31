В урядовому кварталі затримали півсотні тітушок

Столична поліція в урядовому кварталі, на вулиці Шовковичній, затримала 52 особи, серед них є неповнолітні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Зазначається, що правоохоронці встановили їх анкетні дані та взяли пояснення. Враховуючи те, що серед доставлених є неповнолітні особи, поліція чекає приїзду їх батьків.



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Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Затримання правопорушників в урядовому кварталі: дивіться відео