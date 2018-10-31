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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      В урядовому кварталі затримали півсотні тітушок

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      В урядовому кварталі затримали 52 тітушок
      В урядовому кварталі затримали 52 тітушок / Фото з вільних джерел

      Столична поліція в урядовому кварталі, на вулиці Шовковичній, затримала 52 особи, серед них є неповнолітні.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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      Зазначається, що правоохоронці встановили їх анкетні дані та взяли пояснення. Враховуючи те, що серед доставлених є неповнолітні особи, поліція чекає приїзду їх батьків.


      Поліція затримала тітушок в урядовому кварталі

      Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

      Затримання правопорушників в урядовому кварталі: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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