Ексдепутата з Криму засудили за держзраду в Україні: який вирок отримав

Колишнього депутата Верховної Ради Криму VI скликання нещодавно визнали винним у державній зраді. Ймовірно, ідеться про Вадима Мустецова, який голосував за низку незаконних рішень.

Щодо нього уже давно діють санкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та Суспільне.

Дивіться також Знімав аеродром на замовлення ФСБ: житель Старокостянтинова отримав тюремний строк

Що відомо про рішення суду?

Видання з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що такий вирок суд ухвалив щодо Вадима Мустецова, стосовно якого, як відомо, безстроково ввели санкції у 2018 році рішенням РНБО.

Прокурори довели, що у 2014 році громадянин України голосував за низку незаконних рішень. Йдеться про постанови "Про проведення загальнокримського референдуму", "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", "Про незалежність Криму", "Про правонаступництво Республіки Крим", а також "Конституцію Республіки Крим", прийняття яких мало на меті легітимізувати окупацію півострова Росією,

– ідеться у повідомленні.

Після цього Вадим Мустецов отримав мандат депутата окупаційної Державної ради Республіки Крим I скликання від партії "Справедлива Росія". Суд призначив йому 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші подібні вироки