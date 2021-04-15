Вагонобудівники й оператори ринку з/д вагонів пропонують посилити нормативи планових ремонтів

Виконання мінімального рівня планових обсягів ремонтних робіт вантажних залізничних вагонів – одна з головних причин незадовільного технічного стану переважної більшості вантажних вагонів, що курсують залізницею України. Так вважають вагонобудівники, власники рухомого складу та логістичні компанії.

Комплекс пропонованих ними заходів для зміни ситуації міститься в переданому агентству "Інтерфакс-Україна" листі, направленому на ім'я міністра інфраструктури Владислава Криклія та в.о. голови "Укрзалізниці" Івана Юрика.

Автори листа, зокрема, пропонують заборонити продовження терміну служби вагонів за підсумками деповського чи капітального ремонту, залишивши тільки продовження за підсумками капремонту за техвимогами (КРП), при цьому право КРП надати тільки вагонобудівним підприємствам з урахуванням їх більш розвинених потужностей.

Крім того, пропонується продовження терміну служби вантажних вагонів після КРП обмежити терміном на п'ять років, а планові ремонти (деповський і капітальний) для вагонів з продовженим терміном виконувати у 2 рази частіше.

У листі наголошується, що з урахуванням несуттєвої різниці у витратах на утримання та експлуатацію нового вантажного вагона в порівнянні з вагоном з продовженим терміном експлуатації, оператори рухомого складу всіх форм власності позбавлені економічних стимулів для оновлення власного рухомого складу, що стимулює імпорт списаних вагонів з-за кордону.

"Регламент проведення планових ремонтів вагонів з вичерпаним нормативним терміном експлуатації істотно не відрізняється від регламенту для нових вагонів. Як наслідок – щоденна експлуатація близько 56% робочого парку несе техногенні ризики та підвищує аварійність, у 5–8 разів збільшує кількість позапланових ремонтів", – зазначається в листі.

Крім того, тим, хто підписує документи пропонують посилити контроль з боку Державної служби безпеки на транспорті за відповідністю виконання планових і позапланових ремонтних робіт встановленим нормативам, а також усунути можливість виконання вказівок окремих службових осіб "Укрзалізниці", які в порушення правил пом'якшують вимоги до технічного стану вагонів.

Згідно з текстом листа, мета розроблених пропозицій – удосконалити за підсумками обговорення з Мінінфраструктури і "Укрзалізницею" технічні аспекти процедур продовження термінів експлуатації вантажних вагонів і правил їх експлуатації для приведення поточного технічного стану вагонів з вичерпаним терміном експлуатації до нормативного, зменшення ризиків техногенних катастроф, підвищення зацікавленості операторів у закупівлі нових вантажних вагонів українських виробників.

Лист підписали керівники Крюківського вагонобудівного заводу, АТ "Дніпровагонмаш", "Аурум Груп" і дизельного заводу, компаній "Промвагонтранс", ТАС-Логістик, "Українська зернова логістика", "Луї Дрейфус Компані", "Перша логістична компанія".