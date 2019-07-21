Вакарчук відреагував на заяву Зеленського щодо коаліції

Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, однак, для цього у них існують чіткі умови.

Про це Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу. За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.

Важливо! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".

За його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання; економіка без олігархів; депутатів спускаємо з неба на землю.

"Якщо ми по цих питаннях знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", – пояснив Вакарчук.

Зараз з п'яти партій, які потенційно проходять у Верховну Раду, одна абсолютно відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос",

– додав політик.



Остаточні результати екзит-полу / Інфографіка 24 каналу

Святослав Вакарчук прокоментував про ймовірну коаліцію зі "Слугою народу": дивіться відео