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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вакарчук відреагував на заяву Зеленського щодо коаліції

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      Вакарчук відреагував на заяву Зеленського щодо коаліції
      Вакарчук відреагував на заяву Зеленського щодо коаліції / 24 канал

      Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, однак, для цього у них існують чіткі умови.

      Про це Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу. За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.

      Важливо! Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      "Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".

      За його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

      1. Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
      2. чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;
      3. економіка без олігархів;
      4. депутатів спускаємо з неба на землю.

      "Якщо ми по цих питаннях знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", – пояснив Вакарчук. 

      Зараз з п'яти партій, які потенційно проходять у Верховну Раду, одна абсолютно відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос", 
      – додав політик.

      результати екзит-полу
      Остаточні результати екзит-полу / Інфографіка 24 каналу

      Святослав Вакарчук прокоментував про ймовірну коаліцію зі "Слугою народу": дивіться відео

       

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Володимир Зеленський Коаліція
      Джерело: 24 канал
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