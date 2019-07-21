Вакарчук відреагував на заяву Зеленського щодо коаліції
Святослав Вакарчук заявив, що партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, однак, для цього у них існують чіткі умови.
Про це Святослав Вакарчук заявив у коментарі 24 каналу. За його словами, коаліція має формуватися на основі коаліційної угоди.
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"Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії", – заявив лідер партії "Голос".
За його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:
- Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
- чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;
- економіка без олігархів;
- депутатів спускаємо з неба на землю.
"Якщо ми по цих питаннях знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", – пояснив Вакарчук.
Зараз з п'яти партій, які потенційно проходять у Верховну Раду, одна абсолютно відпадає, це зрозуміло. Тому що вона декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос",
– додав політик.
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