Вакарчук заявив, що передав один мільйон гривень на лікарні через поширення коронавірусу
Народний депутат та лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що передав один мільйон гривень з власних заощаджень для закупівель необхідних матеріалів та техніки в опорні лікарні. Все через поширення коронавірусу в Україні.
За словами Вакарчука, ці кошти пішли на медзаклади у Львівські та Одеській областях.
"Жоден уряд на Землі не впорається з викликами пандемії самотужки, без підтримки громадян. Нас з вами", – пояснив це рішення Святослав Вакарчук.
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Він також закликав усіх:
- допомогти місцевій і центральній владі надрукувати пам’ятки про боротьбу з коронавірусом.
- допомогти лікарням закупити необхідні матеріали.
- допомогти літнім людям, які найбільше вразливі до коронавірусу, своєчасною доставкою продуктів і засобів першої необхідності
Варто відзначити, що Вакарчук став не першим, хто передав особисті кошти на боротьбу з поширенням коронавірусу. До цього співзасновники "Нової пошти" пообіцяли виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання та додаткових матеріалів у лікарнях. Фінансову підтримку пообіцяли й в групі компаній Ferrexpo, куди входить і футбольний клуб "Ворскла".
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій області, ще один – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
- В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Концерти теж скасували
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
Правила поведінки для збереження здоров'я / Інфографіка 24 каналу