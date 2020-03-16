Вакарчук заявив, що передав один мільйон гривень на лікарні через поширення коронавірусу

Народний депутат та лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що передав один мільйон гривень з власних заощаджень для закупівель необхідних матеріалів та техніки в опорні лікарні. Все через поширення коронавірусу в Україні.

За словами Вакарчука, ці кошти пішли на медзаклади у Львівські та Одеській областях.

"Жоден уряд на Землі не впорається з викликами пандемії самотужки, без підтримки громадян. Нас з вами", – пояснив це рішення Святослав Вакарчук.

Читайте також Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

Він також закликав усіх:

допомогти місцевій і центральній владі надрукувати пам’ятки про боротьбу з коронавірусом.

допомогти лікарням закупити необхідні матеріали.

допомогти літнім людям, які найбільше вразливі до коронавірусу, своєчасною доставкою продуктів і засобів першої необхідності

Варто відзначити, що Вакарчук став не першим, хто передав особисті кошти на боротьбу з поширенням коронавірусу. До цього співзасновники "Нової пошти" пообіцяли виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання та додаткових матеріалів у лікарнях. Фінансову підтримку пообіцяли й в групі компаній Ferrexpo, куди входить і футбольний клуб "Ворскла".

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій області, ще один – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Концерти теж скасували

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.

Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.



Правила поведінки для збереження здоров'я / Інфографіка 24 каналу