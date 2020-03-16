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      Вакарчук заявив, що передав один мільйон гривень на лікарні через поширення коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук / facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

      Народний депутат та лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що передав один мільйон гривень з власних заощаджень для закупівель необхідних матеріалів та техніки в опорні лікарні. Все через поширення коронавірусу в Україні.

      За словами Вакарчука, ці кошти пішли на медзаклади у Львівські та Одеській областях.

      "Жоден уряд на Землі не впорається з викликами пандемії самотужки, без підтримки громадян. Нас з вами", – пояснив це рішення Святослав Вакарчук.

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      Він також закликав усіх:

      • допомогти місцевій і центральній владі надрукувати пам’ятки про боротьбу з коронавірусом.
      • допомогти лікарням закупити необхідні матеріали.
      • допомогти літнім людям, які найбільше вразливі до коронавірусу, своєчасною доставкою продуктів і засобів першої необхідності

      Варто відзначити, що Вакарчук став не першим, хто передав особисті кошти на боротьбу з поширенням коронавірусу. До цього співзасновники "Нової пошти" пообіцяли виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання та додаткових матеріалів у лікарнях. Фінансову підтримку пообіцяли й в групі компаній Ferrexpo, куди входить і футбольний клуб "Ворскла".

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій області, ще один – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
      • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Концерти теж скасували
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.
      • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.


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      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Святослав Вакарчук - новини
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