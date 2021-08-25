ВАКС дозволив розслідування щодо Януковича та його сина у справі "Межигір'я"

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про проведення розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Їх підозрюють у завданні збитків державі на суму більш ніж 500 мільйонів гривень.

У САП зазначили, що 25 серпня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ в одній зі справ Януковича.

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Щодо Януковича і його сина дозволили почати розслідування

Відповідно до судового рішення, дозволили проводити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього власника держрезиденції "Межигір'я" та його сина. Мовиться про президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.

Обидвох підозрюють в незаконному обігу комплексу будівель на території Вишгородського району. Завдані ними збитки державі перевищує 500 мільйонів гривень.

Справа Януковича та "Межигір'я": останні новини

У жовтні 2020 року САП просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про присвоєння "Межигір'я". Однак тоді суд не задовольнив клопотання, а САП оголосила про намір подати апеляцію.

У січні 2021 року ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".

Текст публікації САП:

Зазначене рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою агресором.

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента-втікача та його сина.

25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджених прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" та його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 мільйонів гривень.

Зазначене рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, що вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором