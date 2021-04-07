Як захистити своїх батьків від COVID-19

Зараз, коли в Україні гине майже по пів тисячі людей щодня, особливо страшно за батьків. Бо вони у зоні високого ризику і їх треба захистити якомога скоріше.

В Україні це непросто, але можливо.

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Як убезпечити батьків від COVID-19?

1. Спершу треба пояснити батькам важливість вакцинації. Спростувати всі міфи, які вони черпають із різних Вайбер-каналів та інших треш-джерел. Вони це роблять, повірте. Але вони мають ухвалити свідоме рішення, що вакцинуватися варто за першої ж нагоди.

2. Далі вони мають зателефонувати сімейному лікарю, засвідчити бажання вакцинуватися. Моїх записали ручкою у зошит (привіт "Дія" і держава в смартфоні). Ну гаразд.

3. Моїм батькам 68 і 70 років. Вони поки не потрапляють у нинішню пріоритетну групу для вакцинації, але їм можуть зробити щеплення, якщо є залишок вакцини. Так вийшло у моєї мами кілька тижнів тому. Їй просто зненацька зателефонували і сказали: "Приходьте просто зараз, є залишкова доза для вас".

"Оля, мене щойно вакцинували", – каже щаслива мама в телефоні. Тата вакцинували в цей понеділок. Але вже по запису, в тій же поліклініці. Мама просто періодично дзвонила і нагадувала, що вони такі є – хочуть вакцинуватися.

4. Далі треба обов'язково пояснити батькам, що ефективність першої дози вакцини починається із 22 дня після вакцинації і становить 76%. Це – щоб вони і далі береглися. Ну і запастися терпінням, чекати на другу дозу.

Оптимальний термін її введення – через 12 тижнів. Головне, щоб вакцини тоді були доступні. Добра новина в тому, що вакцина AstraZeneca виробництва Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними. Сподіваюся, їх таки доставлять до України незабаром.

Мої батьки почуваються чудово. У них не було жодної реакції на вакцину Covishield. Навіть не боліло в місці уколу.

Я розумію, що перша доза – не 100% захист, але мені вже трохи легше. Я вперше за тяжкий ковідний рік повірила, що ми скоро, як раніше, будемо бачитися і обійматися щодня. І це – фантастичне відчуття.

Сподіваюся, у травні-червні, вони таки отримують другу дозу вакцини, і я зможу зітхнути з полегшенням остаточно.

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Звичайно, слухаючи розповіді друзів (моїх однолітків) із інших країн, які вже вакцинувлися від COVID-19, стає дуже сумно. Адже в Україні навіть 70-річні літні люди поки вакцинуються за залишковим принципом. Бо в нас майже нема вакцин. І графіку їхнього постачання також.

Бережіть себе, а особливо – батьків. Вакцина – єдиний дієвий захист від COVID-19.