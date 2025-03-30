SOS від лікарів: київські медики вимагають звільнення голови Департементу охорони здоров'я

Київські медики вимагають звільнити голову Департементу охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург. Лікарі вже створили відповідну петицію та звернулися до киян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на петицію №13441 на сайті Київської міської ради.

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Чому лікарі вимагають звільнення Гінзбург

За словами авторів петиції, Валентина Гінзбург "шляхом шантажу та обману" змушує трудові колективи лікарень саморозпускатися та приєднуватися до інших лікувальних закладів.

Також медики переконують, що реорганізація відбувається з порушенням погодженого в МОЗ трирічного плану розвитку госпітального округу та спроможної мережі лікарень Києва.

В опублікованому на сайті КМДА документі йдеться, що заклади розформовують та передають в управління іншим юридичним особам за скороченою процедурою, "логіка якої зрозуміла та вигідна лише самій Гінзбург, але аж ніяк не медикам чи пацієнтам".

Автори петиції нарікають, що разом із персоналом лікарень та диспенсерів Гінзбург "передає" і майно, зокрема, дороговартісне обладнання, що врятувало тисячі життів.

Вони нагадують, що свого часу Валентина Гінзбург фігурувала у цілій низці кримінальних справ. У тексті лікарі перераховують також інші результати діяльності чиновниці, зокрема:

знищена лікарня № 17, яка єдина в Києві надавала цілодобову допомогу хворим зі складними політравмами;

із року в рік збільшується кількість летальних випадків від інфаркту міокарду, гострого коронарного синдрому та інсультів, що свідчить про відсутність дієвої маршрутизації хворих на інсульт та інфаркт у столиці;

неможливість хворим з високою температурою вчасно потрапити на прийом до сімейного лікаря та педіатра.

Варто зазначити, що Валентина Гінзбург, яка очолює Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року, вже не вперше потрапляє в центр уваги.

Зокрема в жовтні 2024 контрольна комісія Київради рекомендувала звільнити чиновницю через звинувачення в розкраданні коштів під прикриттям поранених військових. За рік до цього, у вересні 2023 контрольна комісія висловлювала недовіру Гінзбург через нецільове використання коштів під час війни.

Довідка. За часів Януковича Гінзбург була помічницею депутата від "Партії регіонів" та, як стверджує ряд медиків, примушувала підлеглих медпрацівників голосувати за "правильних" кандидатів на виборах.

Також чиновниця фігурувала у справі про масові смерті новонароджених у Дніпропетровській області, де вона очолювала департамент охорони здоров'я від 2007 до 2015 року. У 2014 проти неї розпочали кримінальне провадження в іншій справі – "справі лікарів". Через підозру в зловживанні владою Гінзбург перебувала під цілодобовим домашнім арештом та була відсторонена від посади.