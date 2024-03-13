Вам також вдасться: як ЄС підтримує жіноче підприємництво в Україні

Європейський Союз активно підтримує розвиток українських компаній. Особливо, якщо вони належать жінкам або розташовані на території нашої держави.

З початку повномасштабної війни Група підтримки України при Єврокомісії разом із Представництвом ЄС в Україні та проєктами ЄС, які співпрацюють з Україною, відреагували на російську агресію, переорієнтувавши свою діяльність перед обличчям гуманітарної кризи й масового переміщення населення, включаючи збільшення підтримки для жінок, переміщених осіб, підприємців і вразливих груп.

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Хочу розпочати власний бізнес, однак не впевнена у своїй ідеї: що робити

Не обов'язково жити в Києві, мати вищу освіту чи наявний бізнес, щоб отримати підтримку ЄС. Ви можете отримати не лише практичні знання та поради, але й кошти для запуску власної справи.

До прикладу, мережу Центрів інформаційної підтримки бізнесу створили у межах ініціативи EU4Business. У цих центрах можна отримати безкоштовну консультацію, взяти участь у тренінгу або воркшопі. Детальнішу інформацію та повний перелік центрів і їх контакти можна знайти на сайті.

Навчальна платформа "Почати.бізнес" орієнтована як на початківців, що цікавляться підприємництвом, але не знають, з чого почати, так і на тих, хто вже має власний бізнес і шукає практичних порад щодо його розвитку. Платформа пропонує інтерактивні курси, присвячені різним сферам бізнесу, наприклад, креативній індустрії, готельному менеджменту, виробництву тканин чи кераміки.

Крім цього, нещодавно з'явилися нові курси для переміщених через війну мікропідприємств – учасники дізнаються, як заснувати й розширити свій бізнес, мінімізувати можливі ризики, розвинути електронну комерцію та багато інших практичних аспектів.

Центр гендерної культури в Харкові, що фінансується ЄС, запустив різноманітні ресурси для жінок, у тому числі центр розвитку малого та середнього бізнесу. Відтак, жінки можуть пройти безкоштовний тренінг, отримати поради щодо заснування або розвитку власного бізнесу і стати учасницями жіночої підприємницької мережі. Центри надають послуги всім жінкам – неважливо, чи ви починаєте компанію з нуля, чи хочете її розширити.

Програма "Мери за економічне зростання" підтримує місцеві органи влади, надаючи кошти для відновлення місцевої економіки та допомоги громадам, які постраждали від війни. Наприклад, центр підтримки підприємництва у звільненому селищі Тростянець допомагає компаніям відновити роботу, сприяючи підприємництву серед мешканців, більшість із яких ніколи раніше не мали бізнесу.

Інший проєкт, що фінансується ЄС, пропонує безкоштовне навчання для 1 тисячі жінок. Проєкт "Підвищення стійкості українських жінок-ВПО та біженок і збільшення жіночої робочої сили в технологічно орієнтованих галузях" спрямований на розширення прав і можливостей українських жінок зі статусом внутрішньопереміщених осіб (ВПО) та біженок. Ініціатива пропонує навчання для сприяння їх працевлаштуванню у креативних і технологічно орієнтованих галузях.

Проєкт "Співпраця заради впливу", що фінансується ЄС, спрямований на розвиток соціального підприємництва та соціальних інвестицій у країнах Східного партнерства. В Україні він співпрацює з SILab Ukraine й підтримує соціальних підприємців за допомогою хакатонів, тренінгів, програм інкубації та акселерації, одночасно надаючи інвестиційне фінансування, менторство й технічну підтримку через Український соціальний венчурний фонд.

У відповідь на російську агресію проти України програма EU4Youth запустила проєкт, спрямований на вирішення пов'язаних із війною потреб України шляхом підтримки внутрішньо переміщених осіб та молодих підприємців. Проєкт пропонує кар'єрні консультації та гранти на відновлення бізнесу, а також програми перекваліфікації для ВПО. Проєкт реалізується фондом "СпівДія".

Програма EU4Youth також запускає низку проєктів, спрямованих на підвищення зайнятості та підприємництва молоді, включаючи наставництво й навчальні програми. Під час попередньої хвилі проєктів EU4Youth майже 300 шукачів роботи пройшли навчання для покращення кар'єрних можливостей – близько 85% із них були жінками. Крім цього, за підтримки EU4Youth було запущено 36 стартапів, а 323 молодих людей – переважно із вразливих громад – отримали фінансування для просування своїх підприємницьких проєктів. Тисячі молодих людей скористалися можливостями з розвитку навичок, а понад 500 отримали наставництво.

Вже є бізнес, який хочете розвивати? ЄС може вас підтримати

Якщо ви прагнете розвивати свій бізнес, поради та фінансування доступні через ініціативу EU4Business, яка підтримує розвиток приватного сектору в Україні.

Зокрема, програма ЄБРР "Жінки в бізнесі" пропонує кредити, навчання та консультаційні послуги, спеціально розроблені для компаній, очолюваних жінками. Місцевий партнер програми Банк Львів пропонує пільгові умови для підприємниць. Їм надають кошти на реалізацію бізнес-ідей або розширення вже існуючих компаній. Щоб отримати додаткову інформацію, слід відвідати сайт банку чи завітати до найближчого відділення. Крім цього, із представниками банку можна особисто зустрітися на семінарах ЄБРР "Жінки в бізнесі".

Крім надання позик, програма "Жінки в бізнесі" пропонує персоналізований онлайн-інструмент – Business Lens – для оцінки вашого бізнесу та визначення доступного вам типу підтримки.

Позики для малого бізнесу – від мікрофінансування до великих інвестиційних кредитів – також доступні в межах інших програм EU4Business, що реалізуються через банки-партнери Банк Львів, Кредитвест Банк, ПроКредит Банк, Креді Агріколь, Ощадбанк, ОТП Лізинг, Агропросперіс Банк, КредоБанк, Піреус Банк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Щоб отримати інформацію про поточні можливості фінансування, доступні українському малому бізнесу, завітайте на офіційний вебсайт EU4Business.

Європейський фонд для Південно-Східної Європи також надає низку кредитів (середня сума кредиту – 51 тисяча євро) для мікро- (менше 10 працівників) і малого бізнесу (менше 50 працівників) у секторах сільського господарства, промисловості, торгівлі й послуг.

Проєкт "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" пропонує цілий ряд грантів для малих і середніх підприємств (МСП), як-от конкурс на гранти до 15 тисяч євро для компаній, які створюють продукти й послуги з інноваційною складовою та/або фокусом на розширення чи експорт. Подання заявок на участь у конкурсі відкрите до 10 березня 2024 року.

Консультаційні послуги також доступні в рамках програми ЄБРР "Консультації для малого бізнесу" в таких сферах як стратегія, маркетинг, операції, управління якістю, енергоефективність, фінансовий менеджмент тощо. Програма сприяє спілкуванню МСП із місцевими консультантами й міжнародними радниками, які допомагають трансформувати підприємства. ЄБРР підтримує підприємства багатьох галузей, зокрема виробництва продуктів харчування та напоїв, оптової та роздрібної торгівлі, будівництва та машинобудування; 79% підтриманих проєктів знаходяться за межами Києва.

Якщо ви хочете здобути міжнародний досвід, подайте заявку на безкоштовний бізнес-обмін, який триватиме до шести місяців, у межах програми "Еразмус для молодих підприємців". Ініціатива відкрита для всіх, хто планує заснувати власний бізнес або відкрив його протягом останніх трьох років. Вона поєднує підприємців-початківців із досвідченими бізнесами в різних країнах Європи. Ви отримаєте користь від навчання, розвинете свої підприємницькі навички, здобудете знання й досвід управління малим бізнесом. У жовтні 2023 року Єврокомісія запустила проєкт, спрямований на підтримку підприємців-початківців з України. Бюджет цієї ініціативи становить 3 мільйони євро. Мета проєкту – сприяти навчанню близько 430 українських підприємців-початківців у приймаючих підприємців по всій Європі.

"Дім Європи" (House of Europe) підтримує професійний і творчий обмін між українцями та їхніми колегами у країнах ЄС і Великобританії, зосереджуючись на культурі та креативних індустріях, освіті, охороні здоров'я, соціальному підприємництві, медіа й молоді. "Дім Європи" об'єднує можливості для українців у понад 20 окремих програмах, включаючи конференції, професійні заходи, стажування та нетворкінг, а також навчальні поїздки, резиденції, тренінги, цифрові лабораторії й інші форми підтримки. Програма також створила бібліотеку відеолекцій про управління проєктами, історії успіху й останні тенденції в культурі та креативних індустріях, освіті, соціальному підприємництві, ЗМІ, роботі з молоддю та охороні здоров'я. Відвідайте вебсайт "Дому Європи", щоб дізнатися про наявні можливості.

Українські підприємці мають доступ і до програми ЄС COSME, що надає гранти для розвитку МСП, а також фінансує Європейську мережу підприємств, яка допомагає українським компаніям знаходити ділових і технологічних партнерів у Європі та за її межами.

Не впевнені щодо бізнесу, однак хочете отримати нові навички: що пропонує ЄС

Програма EU4Youth запустила проєкт, спрямований на підтримку ініціатив, що працюватимуть над розв'язанням соціальних проблем, які виникли через війну Росії проти України. Ініціатива зосередилась на професійній орієнтації та перепідготовці. У межах проєкту надали тисячі консультацій, які допомогли людям на всіх етапах працевлаштування – постановці цілей, розробці кар'єрного плану, написанні резюме, підготовці до співбесіди з роботодавцем. Завдяки проєкту сотні осіб змогли працевлаштуватися й побудувати кар'єру. Проєкт реалізується фондом "СпівДія".

Окрім бізнес-консультацій, навчальна платформа "Почати.бізнес" пропонує інтерактивні курси, присвячені різним сферам бізнесу, таким як креативна індустрія, готельний менеджмент, виробництво тканин чи кераміки. Крім цього, нещодавно з’явилися нові курси для переміщених через війну мікропідприємств – учасники дізнаються, як заснувати й розширити свій бізнес, мінімізувати можливі ризики, розвинути електронну комерцію та багато інших практичних аспектів.

Представництво ЄС в Україні проводить серію Днів кар'єри ЄС, де можна взяти участь у панельних дискусіях із професійного розвитку, послухати тренінги з написання резюме, публічних презентацій та інших навичок м'якого спілкування, зустрітися зі співробітниками та HR-фахівцями провідних українських і європейських компаній, записатися на стажування чи співбесіду, взнати про можливості навчання за кордоном.

Для жінок віком до 30 років ЄС пропонує захопливі можливості в межах молодіжних програм Eразмус+. Ви можете приєднатися до тисяч молодих українців, які вже здобули нові навички й накопичили цінний досвід, беручи участь у молодіжних проєктах або волонтерячи за кордоном у рамках Європейського корпусу солідарності.

Якщо ви здобуваєте чи маєте вищу освіту, Еразмус+ пропонує студентські обміни й аспірантуру в Європі.

Чи розпочав уже хтось свій бізнес за підтримки ЄС

У 2022 році в рамках ініціативи EU4Business в Україні було підтримано 25 522 малих і середніх підприємств, які отримали додатковий прибуток на суму 1 724 мільйони євро та створили 23 750 нових робочих місць, збільшивши оборот на 18% і експорт на 5%. Половина підтриманого бізнесу належала жінкам!

Наприклад, Лілія Полякова відкрила школу танців у Києві після того, як була змушена залишити омріяну студію в рідному Маріуполі. Мікрогрант від програми EU4Business допоміг їй відновити бізнес із нуля.

Група бабусь з Івано-Франківська відкрила дитячий садок для дітей-переселенців за допомогою гранту Українського соціального венчурного фонду, який діє в рамках програми "Співпраця заради впливу", що фінансується ЄС.

Анна Деркач створила соціальне підприємство, яке використовує коней для реабілітації дітей з інвалідністю, і змогла розширити свій бізнес завдяки гранту від EU4Youth.

Ідея виробляти порційні готові страви прийшла до Тетяни Чернікової, коли почалася повномасштабна війна. Завдяки гранту EU4Business вона запустила сучасний інтернет-магазин корисних страв, які можна зберігати від року до двох навіть без холодильника.

Альона Попова, 29-річна підприємиця, яка працювала в маркетингу та менеджменті продуктів і сподівалася відкрити власну маркетингову агенцію, поки не була змушена покинути свій дім, окупований росіянами. У липні 2023 року вона приєдналася до програми "Еразмус для молодих підприємців" і пройшла тримісячне стажування у сфері маркетингу у школі іспанської мови, де отримала цінний досвід і підвищила свої амбіції.

У кого попросити допомоги

Якщо ви вже маєте бізнес і хочете його розвивати, ознайомтеся з широким спектром можливостей навчання та фінансування, доступних у рамках EU4Business в Україні. Вебсайт містить вичерпну інформацію про можливості позик і грантів, а також послуги з розвитку бізнесу.

Дізнайтеся про найближчі центри підтримки бізнесу й можливості навчання та консультування, відвідавши вебсайт мережі www.bisc.org.ua.

Щоб дізнатися про можливості навчання, зверніться до національного Еразмус+ офісу в Україні, а щодо молодіжних обмінів – до Інформаційного центру Еразмус+ молодь та Європейський корпус солідарності.

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