Вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор: як прокоментував В'ятрович
На території Національного музею Голодомору-геноциду в ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури “Гірка пам’ять дитинства”.
На офіційному сайті музею зазначили, що складних ушкоджень на скульптурі немає, а на місці працює поліція.
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"Культура нації будується на підвалинах історичної пам’яті. Пам’ять про Голодомор — це частина історії кожного українця, яку ми не маємо право забувати заради сталого майбутнього", – зазначила генеральна директорка Музею Голодомору зазначила Олеся Стасюк.
Те, що сьогодні було вчинено із скульптурою "Гірка пам’ять дитинства", — неприпустимий акт наруги над пам’яттю цілої нації. Ми зробимо усе можливе, аби "Дівчинка" щонайскоріше повернулася до експозиції музею,
– додала Стасюк.
Наразі скульптура "Гірка пам’ять дитинства" демонтували для реставрації.
Демонтаж скульптури / Фото музею
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Народний депутат Володимир В'ятрович, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, зазначив, що скульптура дівчинки з колосками стала одним із символів пам'яті про Голодомор.