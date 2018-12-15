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      Вантажівка в'хала у 6 машин під Києвом: серед потерпілих – дитина

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      Увечері 15 жовтня на Одеській трасі поблизу селища Чабани, що розташовується у Києво-Святошинському районі Київської області, сталося зіткнення вантажівки DAF одразу зі шістьма авто. У результаті постраждали три людини, зокрема дитина.

      Як пише ресурс "Інформатор", у результаті зіткнення пошкоджень зазнали такі автомобілі: Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" і Mercedes ML350 – усі рухатися з боку Києва.

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      За словами водія Opel, усі машини стояли на світлофорі та чекали на зелене світло, аби повернути ліворуч до Чабанів, однак у якийсь момент фура DAF з крайньої смуги почала їхати по діагоналі, і за кілька секунд стався удар.

      Вантажівка, ДТП, Київ, 6 машин, Чабани, Opel
      Перший удар з боку вантажівки прийняв на себе Opel 

      "Вантажівка дотичною зачепила Vectra, після чого врізалася у відбійник і почала зносити машини на своєму шляху", – додав він.

      Водій маршрутки, зі свого боку, повідомив, що їхав без пасажирів.

      "Після удару автобус розвернуло на 90 градусів, а в момент зіткнення він зачепив ще й Mercedes", – каже чоловік.

      Вантажівка, ДТП, Київ, 6 машин, Чабани, Богдан
      Вагтажівка протаранила автобус, від чого його розвернуло на 90 градусів, а потім вдарила ще і Mercedes

      У поліції ж розповіли, що внаслідок аварії було госпіталізовано три людини: водій фури, жінка та маленька дівчинка з Tuareg.

      На місці працювали патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі та обставини ДТП правоохоронці наразі з’ясовують.

      Додамо, що через аварію у бік Глевахи утворився масштабний корок, оскільки внаслідок інциденту було заблоковано два ряди.

      Відео з місця ДТП за участю маршурки та 6 машин під Києвом 

       

      Нагадаємо, увечері 11 грудня на Гостомельській трасі під Кивєом маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, внаслідок чого одна людина загинула та ще щонайменше три особи травмувалися.

      Теги: Транспорт Новини Києва Аварії та ДТП Фотоновини Новини України
      Джерело: 24 Канал
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