У Варшаві люди знову зібралися на акцію підтримки України: відео з місця події

У Варшаві вже вдруге за тиждень зібрався мітинг на підтримку України. Люди прийшли з українською символікою у центр польської столиці.

Близько тисячі українців та поляків зібралися з вимогою закрити небо над Україною. Така ж акція відбулася 27 березня у багатьох містах світу, повідомляє 24 канал.

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Їх об'єднав благодійний телемарафон Save Ukraine, який показували на телеканалах різних країн. Прямий ефір транслювали й на головних площах міст, кожне з яких по черзі до нього долучалося.

Дивіться атмосферне відео з акції у Варшаві: відео

У Варшаві акція на підтримку України відбулася також 25 вересня, коли у Польщу з робочим візитом прибув американський президент Джо Байден. Тоді близько 4 тисяч людей вимагали в очільника Білого дому рішучіших дій, зокрема – зброї для України.

Люди лягли на землю, аби показати світу тисячі вбитих росіянами українців.



Акція на підтримку України у Варшаві / Фото Олени Стадник для 24 каналу



Люди вимагають припинити війну в Україні / Фото Олени Стадник для 24 каналу