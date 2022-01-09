У Варшаві на вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям

У столиці Польщі перехожі на вулиці натрапили на непритомну жінку, на грудях якої плакало немовля. Поліція прибула на місце і з'ясувала, що це громадянка україни, яка була в стані алкогольного сп'яніння.

Жінка лежала просто посеред вулиці між автомобілями. Вона була непритомною, а на її грудях плакало немовля в комбінезоні та без шапочки. Тому перехожі викликали поліцію та швидку.

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Жінка вирішила погуляти з дитиною

Медики, які прибули на місце виклику, з'ясували що жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. Пізніше аналіз крові показав 3 проміле алкоголю.

Правоохоронці встановили, що 33-річна жінка є громадянкою України. Під час роботи на місці, на телефон українки телефонувала дружина її брата – матір дитини. Як з'ясувалося, жінка, яку знайшли непритомною, взяла їхню дитину, щоб погуляти. Того дня у них було сімейне застілля.

Батьки 5-місячного немовляти прибули на місце інциденту. Однак, як з'ясувалося, вони також були п'яними. Через це дитину їм не віддали. Зараз немовля перебуває Інтервенційному центрі до усиновлення. Тепер цією справою займатиметься Родинний суд Польщі.

А 33-річній жінці, яку знайшли п'яною на вулиці, загрожує до 5 років ув'язнення.

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