Ціна руди зараз – це повернення до звичайного стану речей, – Reuters

Щоб стримувати ціни на руду, зусиль світових виробників залізорудної сировини буде замало.

Згідно із прогнозами, Австралія відвантажить на ринок 75,22 млн т руди проти серпневих 76,01 млн т. Бразилія знову зменшить місячне відвантаження з 34,39 млн т до 29,54 млн тонн, ПАР – з 5,62 млн тонн до 4,90 млн тонн.

Видання пише, що зараз важко сказати, чи зусилля цих трьох найбільших експортерів руди вистачить, щоб зупинити цінове піке.

"Після умовного року достатку для виробників ЗРС знову настає час затягувати паски", – йдеться у статті.

Історично так склалося, що вартість залізної руди частіше знаходиться в діапазоні нижче 100 дол/тонну, ніж вище, зазначає Аналітик Reuters Клайд Рассел. Через це сьогоднішню динаміку можна розцінювати як повернення до звичайного стану речей.

Швейцарська група UBS, яка є одним з найавторитетніших експертів на фондових ринках ГМК, вже оперативно переглянула інвестиційні рейтинги майнерів в гіршу сторону і дала не дуже втішні прогнози.

За її даними, вже до кінця 2021 року дефіцит ЗРС на ринку зміниться на надлишок, через це ціни на руду продовжать падіння, і це триватиме довго.

У 2022 році UBS прогнозує середню ціну на рівні 89 дол/тонну, в 2023 – 80 дол/тонну. А далі ціна може просісти і до 65 дол/тонну.

Інвестиційна компанія Liberum Capital прогнозує усереднену ціну 93 долари за тонну в наступному році. А Bank of America побоюється, що ціни можуть впасти до рівня маржинальних витрат (80 дол/тонну) вже до кінця поточного року.