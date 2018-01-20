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Вартість нерухомості в Україні: експерт дав прогноз на 2018 рік

07:15, сьогодні 1567 Читать новость на русском
Ціни на житло в Україні
Ціни на житло в Україні / Фото з вільних мереж

В Україні не очікується значного падіння цін на нерухомість у 2018 році. При цьому ріст цін можливий у разі збільшення попиту на покупку нерухомості.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів президент Союзу фахівців з нерухомості України Віктор Несін.

"За 2017 рік ціна на нерухомість впала всього на 10-15%, значного обвалу не було. 2018 рік за цінами також не відрізнятиметься", – сказав експерт.

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При цьому Несін зауважив, що зростання цін можливе тільки в разі підвищення попиту на покупку нерухомості, а цього не станеться, поки не буде суттєвого підвищення зарплат.

Якби ми говорили про підвищення заробітної плати, не мінімальної, а про значне підвищення, – інша справа. Тоді попит з'явиться. Немає фінансової можливості (для покупки нерухомості), і в 2018 році це навряд чи зміниться,
– пояснив експерт.

Він також зізнався, що не довіряє програмі "Доступне житло", яку з 2018 року запустив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Усе тому, що фінансування цієї програми недостатнє для того, щоб вплинути на купівельну спроможність українців.

Теги: Новини України гроші Нерухомість Ціни на нерухомість
Джерело: 24 Канал
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