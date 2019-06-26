На спеціальному засіданні у Вашингтоні українсько-американська група з питань нерозповсюдження та експортного контролю підписала Меморандум про надання Сполученими Штатами Америки допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів на загальну суму в 4 мільйони доларів.

Під час відкриття засідання посол України в США Валерій Чалий звернув увагу на зростаючу довіру між двома країнами, в тому числі "в чутливих сферах, і роль робочої групи в поглибленні відносин стратегічного партнерства між двома державами", повідомило посольство України у США на офіційній сторінці у Facebook.

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Засідання українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю проводиться два рази на рік, по черзі в Києві та Вашингтоні. Воно є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами в сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій , що діє санкцій політики в контексті протидії російській агресії.

На думку американського Держдепартаменту США цей проект посилить охорону і безпеку українських сховищ боєприпасів, а також сприяє досягненню Україною своєї мети – дотримання міжнародних і натовських стандартів фізичної безпеки і управління запасами боєприпасів.

У 2018 році США профінансували утилізацію понад 1,7 тисячі метричних тонн застарілих боєприпасів радянського виробництва в Україні.

До речі, палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік. Документи передбачають виділення загальної суми майже в 700 мільйонів доларів для підтримки України.

Також департамент оборони США планує виділити Україні додаткові 250 мільйонів доларів на співробітництво у галузі безпеки для додаткової підготовки, спорядження та консультаційних послуг задля зміцнення потенціалу ЗСУ.